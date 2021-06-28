https://ria.ru/20210628/germaniya-1738871380.html
В Германии неизвестный напал с ножом на прохожих
В Германии неизвестный напал с ножом на прохожих - РИА Новости, 28.06.2021
В Германии неизвестный напал с ножом на прохожих
Неизвестный напал с ножом на прохожих в немецком Эрфурте, два человека пострадали, нападавший в бегах, сообщает телерадиокомпания MDR со ссылкой на полицию. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T11:30
2021-06-28T11:30
2021-06-28T11:43
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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Неизвестный напал с ножом на прохожих в немецком Эрфурте, два человека пострадали, нападавший в бегах, сообщает телерадиокомпания MDR со ссылкой на полицию.По данным полиции, инцидент произошел в районе Визенхюгель. Пострадали двое полицейских 45 и 68 лет, у них резанные раны, они доставлены в больницу.Нападавший скрылся с места. По данным полиции, он говорит по-немецки, ему от 20 до 30 лет, у него рыжие кудрявые волосы и рубцеватое лицо. Полиция ведет его поиски, задействован вертолет.Похожий случай произошел на прошлой неделе в Вюрцбурге. Там в пятницу 24-летний сомалиец напал с ножом на людей, погибли три человека. Нападавший был задержан, ведется расследование.
https://ria.ru/20210625/germaniya-1738672447.html
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в мире, германия, эрфурт
В Германии неизвестный напал с ножом на прохожих
11:30 28.06.2021 (обновлено: 11:43 28.06.2021)
В немецком Эрфурте неизвестный напал на прохожих с ножом, два человека пострадали