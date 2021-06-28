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Генерал СБУ развеял заблуждение украинцев о войне с Россией
Генерал СБУ развеял заблуждение украинцев о войне с Россией - РИА Новости, 28.06.2021
Генерал СБУ развеял заблуждение украинцев о войне с Россией
Украине в случае вооруженного конфликта с Россией не стоит ждать военной помощи от НАТО, заявил в эфире канала "НАШ" генерал-майор СБУ Василий Вовк. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T05:16
2021-06-28T05:16
василий вовк (сбу)
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Украине в случае вооруженного конфликта с Россией не стоит ждать военной помощи от НАТО, заявил в эфире канала "НАШ" генерал-майор СБУ Василий Вовк.По его словам, участие Киева в совместных с США учениях Sea Breeze можно рассматривать как бонус за отказ в принятии в Североатлантический альянс.Также генерал СБУ увидел сигнал после саммита президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина в Женеве."Мы должны четко понять, какой посыл нам дали: пока у нас на востоке есть такой сосед как Россия, то мы в НАТО не будем", — констатировал Вовк.Украинско-американские ежегодные учения Sea Breeze начнутся в Черном море 28 июня. Планируется, что они будут самыми масштабными за 20 лет, в них примут участие около трех тысяч военных, половина из которых — украинские.
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василий вовк (сбу), россия, служба безопасности украины, нато, джо байден, владимир путин, сша, киев, украина
Генерал СБУ развеял заблуждение украинцев о войне с Россией
05:16 28.06.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПамятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Генерал СБУ Вовк заявил, что НАТО не поможет Украине в случае войны с Россией

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Украине в случае вооруженного конфликта с Россией не стоит ждать военной помощи от НАТО, заявил в эфире канала "НАШ" генерал-майор СБУ Василий Вовк.
По его словам, участие Киева в совместных с США учениях Sea Breeze можно рассматривать как бонус за отказ в принятии в Североатлантический альянс.
"Лучше бы они действительно дали четкий ответ относительно НАТО и, возможно, нам тогда не нужны были бы эти учения, потому что учения — это не война. Это не приведет к тому, что те, кто участвует в учениях, будут вместе с Украиной принимать участие в боевых действиях против России", — рассказал Вовк.
Также генерал СБУ увидел сигнал после саммита президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина в Женеве.
"Мы должны четко понять, какой посыл нам дали: пока у нас на востоке есть такой сосед как Россия, то мы в НАТО не будем", — констатировал Вовк.
Украинско-американские ежегодные учения Sea Breeze начнутся в Черном море 28 июня. Планируется, что они будут самыми масштабными за 20 лет, в них примут участие около трех тысяч военных, половина из которых — украинские.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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Василий Вовк (СБУ)РоссияСлужба безопасности УкраиныНАТОДжо БайденВладимир ПутинСШАКиевУкраина
 
 
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