https://ria.ru/20210628/general-1738844398.html

Генерал СБУ развеял заблуждение украинцев о войне с Россией

Генерал СБУ развеял заблуждение украинцев о войне с Россией - РИА Новости, 28.06.2021

Генерал СБУ развеял заблуждение украинцев о войне с Россией

Украине в случае вооруженного конфликта с Россией не стоит ждать военной помощи от НАТО, заявил в эфире канала "НАШ" генерал-майор СБУ Василий Вовк. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T05:16

2021-06-28T05:16

2021-06-28T05:16

василий вовк (сбу)

россия

служба безопасности украины

нато

джо байден

владимир путин

сша

киев

украина

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Украине в случае вооруженного конфликта с Россией не стоит ждать военной помощи от НАТО, заявил в эфире канала "НАШ" генерал-майор СБУ Василий Вовк.По его словам, участие Киева в совместных с США учениях Sea Breeze можно рассматривать как бонус за отказ в принятии в Североатлантический альянс.Также генерал СБУ увидел сигнал после саммита президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина в Женеве."Мы должны четко понять, какой посыл нам дали: пока у нас на востоке есть такой сосед как Россия, то мы в НАТО не будем", — констатировал Вовк.Украинско-американские ежегодные учения Sea Breeze начнутся в Черном море 28 июня. Планируется, что они будут самыми масштабными за 20 лет, в них примут участие около трех тысяч военных, половина из которых — украинские.

https://ria.ru/20210615/ukraina-1737104749.html

россия

сша

киев

украина

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василий вовк (сбу), россия, служба безопасности украины, нато, джо байден, владимир путин, сша, киев, украина