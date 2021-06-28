https://ria.ru/20210628/gektar-1738946585.html

Программу "Дальневосточный гектар" распространили на Арктику

Программу "Дальневосточный гектар" распространили на Арктику - РИА Новости, 28.06.2021

Программу "Дальневосточный гектар" распространили на Арктику

Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий программу "Дальневосточный гектар" на территорию Арктической зоны РФ, соответствующий документ... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T18:10

2021-06-28T18:10

2021-06-28T18:17

дальний восток

арктика

михаил мишустин

владимир путин

россия

дальневосточный гектар

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий программу "Дальневосточный гектар" на территорию Арктической зоны РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Программа "Дальневосточный гектар", позволяющая гражданам РФ выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке, была запущена в 2016 году. За время ее работы участки получили более 90 тысяч человек.Закон направлен на упрощение порядка предоставления гражданам земельных участков в Арктической зоне и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока, вовлечение неиспользуемых земель в хозяйственный оборот, а также стимулирование освоения земельных участков, предоставленных гражданам по программе "Дальневосточный гектар".Как пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, будут расширены границы территории в Арктике, в пределах которых можно будет получить льготный гектар. Граждане смогут взять земельные участки по упрощенной процедуре и в более короткие сроки. При этом особое внимание будет уделено сохранению традиций и культуры коренных, малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, отмечал глава кабмина.Кроме того, закон допускает возможность для гражданина, который успешно освоил и оформил в собственность или аренду ранее предоставленный ему "дальневосточный гектар", дополнительно к нему получить земельный участок площадью до одного гектара. Такие меры позволят более активно вовлекать в хозяйственный оборот неиспользуемые земли как в Дальневосточном федеральном округе, так и на территории Арктической зоны, считает Мишустин. А главное, по его мнению, эти гектары дадут людям стимул к началу собственного дела, строительству жилья для своей семьи, повысят их доход, сделают жизнь более комфортной.Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением нормы о выделении дополнительного гектара, которая начнет действовать с 1 августа 2021 года.

https://ria.ru/20210611/gektar-1736630316.html

https://ria.ru/20210601/sobstvennost-1735082679.html

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россия

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дальний восток, арктика, михаил мишустин, владимир путин, россия, дальневосточный гектар, общество