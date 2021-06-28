В Москве арестовали трех офицеров авиации ФСБ, пишет "Коммерсант"
04:18 28.06.2021 (обновлено: 07:45 28.06.2021)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
"Ъ": военный суд в Москве арестовал трех офицеров авиации ФСБ по обвинению в мошенничестве
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Москве арестовали трех старших офицеров управления авиации (УА) за крупное мошенничество, их поместили в СИЗО, пишет газета "Коммерсант".
По данным издания, офицеры похитили почти 64,5 миллиона рублей при заключении с 2017 по 2019 годы контрактов со ставропольской фирмой "АсСтрой", которая занималась поставками сборно-разборных складских комплексов. При этом служащие обманывали руководство, лоббируя заключение новых договоров с этим предприятием, пишет газета. Ставропольская фирма должна была по контракту в рамках гособоронзаказа поставить и установить в Воркуте сборно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов.
"В рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве впервые сразу три старших офицера управления авиации ФСБ арестованы в Москве военным судом и помещены в СИЗО", — говорится в статье.
Отмечается, что задержанные вину не признают. Несмотря на это, суд согласился со следователями, что, оставаясь на свободе, офицеры могли оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства.
"Адвокаты обвиняемых заявили,... что их доверители вину не признают, а решение суда уже обжаловано в апелляционной инстанции", — подчеркивается в сообщении.
По данным издания, еще 14 июля в отношении фиктивного управляющего фирмы "АсСтрой" Вазгена Бабаханяна, причинившего государству ущерб при исполнении госконтракта, возбудили уголовное дело. Мужчину арестовали.