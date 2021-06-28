https://ria.ru/20210628/flot-1738942127.html

Россия контролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze

Россия контролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze - РИА Новости, 28.06.2021

Россия контролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze

Черноморский флот России контролирует действия кораблей НАТО и других стран, участвующих в учениях Sea Breeze, стартовавших 28 июня в северо-западной части... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T17:53

2021-06-28T17:53

2021-06-28T17:56

россия

черное море

игорь конашенков

нато

сша

безопасность

в мире

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Черноморский флот России контролирует действия кораблей НАТО и других стран, участвующих в учениях Sea Breeze, стартовавших 28 июня в северо-западной части Черного моря, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ."Силы и средства Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ОВМС НАТО и других стран, участвующих в учении "Sea Breeze - 2021", которое стартовало 28 июня 2021 года в северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении.Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.Многонациональные военные учения проводятся на территории Украины с 1997 года. Организаторами учений выступают Украина и США.

https://ria.ru/20210626/defender-1738756664.html

россия

черное море

сша

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россия, черное море, игорь конашенков, нато, сша, безопасность, в мире