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Россия контролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze
Россия контролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze - РИА Новости, 28.06.2021
Россия контролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze
Черноморский флот России контролирует действия кораблей НАТО и других стран, участвующих в учениях Sea Breeze, стартовавших 28 июня в северо-западной части... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T17:53
2021-06-28T17:56
россия
черное море
игорь конашенков
нато
сша
безопасность
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Черноморский флот России контролирует действия кораблей НАТО и других стран, участвующих в учениях Sea Breeze, стартовавших 28 июня в северо-западной части Черного моря, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ."Силы и средства Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ОВМС НАТО и других стран, участвующих в учении "Sea Breeze - 2021", которое стартовало 28 июня 2021 года в северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении.Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.Многонациональные военные учения проводятся на территории Украины с 1997 года. Организаторами учений выступают Украина и США.
https://ria.ru/20210626/defender-1738756664.html
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россия, черное море, игорь конашенков, нато, сша, безопасность, в мире
Россия контролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze
17:53 28.06.2021 (обновлено: 17:56 28.06.2021)
 
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine

Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Черноморский флот России контролирует действия кораблей НАТО и других стран, участвующих в учениях Sea Breeze, стартовавших 28 июня в северо-западной части Черного моря, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
"Силы и средства Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ОВМС НАТО и других стран, участвующих в учении "Sea Breeze - 2021", которое стартовало 28 июня 2021 года в северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.
Многонациональные военные учения проводятся на территории Украины с 1997 года. Организаторами учений выступают Украина и США.
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РоссияЧерное мореИгорь КонашенковНАТОСШАБезопасностьВ мире
 
 
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