https://ria.ru/20210628/facebook-1738977320.html

Суд в США отказался рассматривать антимонопольный иск против Facebook

Суд в США отказался рассматривать антимонопольный иск против Facebook - РИА Новости, 28.06.2021

Суд в США отказался рассматривать антимонопольный иск против Facebook

Суд в Вашингтоне отказался рассматривать антимонопольный иск Федеральной комиссии по торговле (FTC) против компании Facebook, сообщает в понедельник издание... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T23:08

2021-06-28T23:08

2021-06-28T23:08

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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Суд в Вашингтоне отказался рассматривать антимонопольный иск Федеральной комиссии по торговле (FTC) против компании Facebook, сообщает в понедельник издание Politico.Кроме того, Facebook сообщает, что заявления о том, что граждане недополучили услуги или переплатили за них, не соответствуют действительности.В декабре 2020 года федеральные власти, подавая иск, заявили, что Facebook использует нечестную конкуренцию или покупает конкурентов, что сокращает потенциал рынка и укрепляет монопольное положение компании. В марте этого года Facebook потребовала от федерального суда в США отклонить данный иск, заявив, что не занимается подавлением конкуренции.

https://ria.ru/20210623/sboi-1738338504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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