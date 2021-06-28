https://ria.ru/20210628/elektrosnabzhenie-1738934767.html

В одиннадцати подмосковных округах нет света

В одиннадцати подмосковных округах нет света - РИА Новости, 28.06.2021

В одиннадцати подмосковных округах нет света

В Московской области из-за плохой погоды кратковременно остались без электричества порядка 24 тысяч человек из 11 городских округов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T17:15

2021-06-28T17:15

2021-06-28T17:43

евгений хромушин

россети московский регион

балашиха

коломна

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В Московской области из-за плохой погоды кратковременно остались без электричества порядка 24 тысяч человек из 11 городских округов, сообщили РИА Новости в пресс-службе вице-губернатора региона."Кратковременно из-за сильной непогоды без электроснабжения остались 24 тысячи человек, в 11 городских округах. Ливень больше всего повредил электросетевое хозяйство в городских округах: Балашиха, Раменский, Коломна и Богородский. Восстановительные работы находятся на контроле правительства Московской области, все службы ЖКХ и энергетики приведены в режим повышенный готовности", - сказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.Отмечается, что сейчас в регионе развернуто более 300 аварийно-восстановительных бригад, оснащенных спецтехникой, в том числе 97 подвижных электростанций, помпами и мобильными насосными группами. Среднее время ремонтно-восстановительных работ, к примеру, на объектах электроснабжения не превышает нормативного и составляет не более двух часов."К примеру, в городском округе Щёлково, где пострадала трансформаторная подстанция в результате попадания молнии, электроснабжение было восстановлено в течение 25 минут", - говорится в релизе.В связи фактическим ухудшением погодных условий, сильным ливнем, грозой, градом и шквалистым усилением в Московской области до 25 м/с все филиалы "Россети Московский регион" переведены на особый режим работы, создан оперативный штаб для оперативной отработки восстановительных работ и координации действий различных служб, рассказали в пресс-службе."На объектах ЖКХ сбоев в работе не выявлено, за исключением городского округа Сергиев Посад, село Бужаниново в 18 МКД было ограничено холодное водоснабжение, в настоящее время водоснабжение восстановлено в полном объеме. По объектам капитального ремонта домов всем подрядчикам дано указание провести охранные мероприятия и усилить контроль на объектах, сведений по авариям в дежурные службы не поступало", - сказано в сообщении.Отмечается, что по вопросам отключения и восстановления электроснабжения жители могут обратиться по телефону светлой линии в единый контактный центр ПАО "Россети московский регион" 8-800-220-0-220. "Мособлэнерго" также работает в режиме повышенной готовности, по вопросам отключений можно обратиться на телефон горячей линии "Мособлэнерго" +7-495-99-500-99.

https://ria.ru/20210628/kran-1738914806.html

балашиха

коломна

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений хромушин, россети московский регион, балашиха, коломна, московская область (подмосковье), происшествия