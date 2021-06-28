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Антипрививочная кампания в соцсетях идет с Запада, заявил Джабаров
Антипрививочная кампания в соцсетях идет с Запада, заявил Джабаров - РИА Новости, 28.06.2021
Антипрививочная кампания в соцсетях идет с Запада, заявил Джабаров
Запад через антипрививочную кампанию в соцсетях стремится настроить избирателей в России против действующей власти, создать социальную напряженность в... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:43
2021-06-28T13:38
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир джабаров
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Запад через антипрививочную кампанию в соцсетях стремится настроить избирателей в России против действующей власти, создать социальную напряженность в преддверии выборов, заявил руководитель мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров."Обратите внимание на социальные сети, как активизировались так называемые антипрививочники, пугают различными последствиями. Самое главное - все это идет именно с Запада, где практически уже привились сотни миллионов", - сказал политик. Он напомнил, что в США прививку сделали уже более 100 миллионов жителей.Комментируя антипрививочную кампанию, Джабаров отметил, что это делается для того, что "настроить избирателей против действующей власти, создать в преддверии выборов социальную напряженность".Глава комиссии Андрей Климов в свою очередь отметил, что есть СМИ-иноагенты, которые "в том числе прямо финансируются из Госдепа, они не скрывают, что надо сеять недовольство, связанное с COVID, с вакцинацией".
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир джабаров, здоровье - общество, россия, политика
Антипрививочная кампания в соцсетях идет с Запада, заявил Джабаров
12:43 28.06.2021 (обновлено: 13:38 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сенатор Владимир Джабаров заявил, что Запад активизировал антипрививочную кампанию в соцсетях

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Запад через антипрививочную кампанию в соцсетях стремится настроить избирателей в России против действующей власти, создать социальную напряженность в преддверии выборов, заявил руководитель мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
"Обратите внимание на социальные сети, как активизировались так называемые антипрививочники, пугают различными последствиями. Самое главное - все это идет именно с Запада, где практически уже привились сотни миллионов", - сказал политик. Он напомнил, что в США прививку сделали уже более 100 миллионов жителей.
Комментируя антипрививочную кампанию, Джабаров отметил, что это делается для того, что "настроить избирателей против действующей власти, создать в преддверии выборов социальную напряженность".
Глава комиссии Андрей Климов в свою очередь отметил, что есть СМИ-иноагенты, которые "в том числе прямо финансируются из Госдепа, они не скрывают, что надо сеять недовольство, связанное с COVID, с вакцинацией".
От вакцины отвалится задница: новые мифы о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 12:08Не верю!
"От вакцины отвалится задница": новые мифы о вакцинации от COVID-19Может ли вакцинация привести к бесплодию и откуда взялась эта теория. Тополиный пух распространяет вирус, а вакцинированные могут улавливать сигнал Bluetooth: безумные теории из соцсетей. Ведущий Fox News запустил фейк о смертности от вакцины. "Спутник V" не справится индийским штаммом? Торговля поддельными сертификатами о вакцинации и медотводами.
 
Вакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ДжабаровЗдоровье - ОбществоРоссияПолитика
 
 
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