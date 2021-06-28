Антипрививочная кампания в соцсетях идет с Запада, заявил Джабаров
12:43 28.06.2021 (обновлено: 13:38 28.06.2021)
Сенатор Владимир Джабаров заявил, что Запад активизировал антипрививочную кампанию в соцсетях
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Запад через антипрививочную кампанию в соцсетях стремится настроить избирателей в России против действующей власти, создать социальную напряженность в преддверии выборов, заявил руководитель мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
"Обратите внимание на социальные сети, как активизировались так называемые антипрививочники, пугают различными последствиями. Самое главное - все это идет именно с Запада, где практически уже привились сотни миллионов", - сказал политик. Он напомнил, что в США прививку сделали уже более 100 миллионов жителей.
Комментируя антипрививочную кампанию, Джабаров отметил, что это делается для того, что "настроить избирателей против действующей власти, создать в преддверии выборов социальную напряженность".
Глава комиссии Андрей Климов в свою очередь отметил, что есть СМИ-иноагенты, которые "в том числе прямо финансируются из Госдепа, они не скрывают, что надо сеять недовольство, связанное с COVID, с вакцинацией".
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