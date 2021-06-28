https://ria.ru/20210628/dzhabarov-1738886542.html

Антипрививочная кампания в соцсетях идет с Запада, заявил Джабаров

Антипрививочная кампания в соцсетях идет с Запада, заявил Джабаров - РИА Новости, 28.06.2021

Антипрививочная кампания в соцсетях идет с Запада, заявил Джабаров

Запад через антипрививочную кампанию в соцсетях стремится настроить избирателей в России против действующей власти, создать социальную напряженность в... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T12:43

2021-06-28T12:43

2021-06-28T13:38

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коронавирус covid-19

владимир джабаров

здоровье - общество

россия

политика

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Запад через антипрививочную кампанию в соцсетях стремится настроить избирателей в России против действующей власти, создать социальную напряженность в преддверии выборов, заявил руководитель мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров."Обратите внимание на социальные сети, как активизировались так называемые антипрививочники, пугают различными последствиями. Самое главное - все это идет именно с Запада, где практически уже привились сотни миллионов", - сказал политик. Он напомнил, что в США прививку сделали уже более 100 миллионов жителей.Комментируя антипрививочную кампанию, Джабаров отметил, что это делается для того, что "настроить избирателей против действующей власти, создать в преддверии выборов социальную напряженность".Глава комиссии Андрей Климов в свою очередь отметил, что есть СМИ-иноагенты, которые "в том числе прямо финансируются из Госдепа, они не скрывают, что надо сеять недовольство, связанное с COVID, с вакцинацией".

https://ria.ru/20210625/sertifikat-1738500826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир джабаров, здоровье - общество, россия, политика