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На Патриаршие пруды в Москве запретили въезд непрописанным автомобилистам
На Патриаршие пруды в Москве запретили въезд непрописанным автомобилистам - РИА Новости, 29.06.2021
На Патриаршие пруды в Москве запретили въезд непрописанным автомобилистам
Ограничение въезда в район Патриарших прудов в Москве в вечернее время ввели в качестве эксперимента, это инициатива ГИБДД в ответ на жалобы местных жителей на... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-28T23:51
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москва
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ограничение въезда в район Патриарших прудов в Москве в вечернее время ввели в качестве эксперимента, это инициатива ГИБДД в ответ на жалобы местных жителей на шум, сообщили РИА Новости депутаты Совета депутатов столичного округа Пресненский.Ранее в СМИ появилась информация о том, что по вечерам въезд в столичный район Патриарших прудов, где сосредоточено большое количество баров, кафе и других заведений, перекрывают полицейские. Пропускают только автомобилистов с пропиской.Как сообщила РИА Новости депутат Совета депутатов муниципального округа Пресненский Виктория Пальгова, нынешнее ограничение движения в вечернее время по Малой Бронной - это эксперимент."Эта мера связана с тем, что жители уже в течение долгого времени жалуются на шум. Инициатива, насколько я знаю, принадлежит ГИБДД, и по большей степени это эксперимент", - сказала Пальгова.По ее словам, местные жители теперь говорят, что в районе стало значительно тише."Тем не менее, полностью решить проблему не удалось, так как все равно машины проезжают из других заездов. Но, видимо, по итогам эксперимента будет приниматься какое-то решение", - сказала депутат.В свою очередь зампредседателя Совета депутатов муниципального округа Пресненский Анатолий Юшин отметил в беседе с РИА Новости, что даже если данная инициатива позитивно оценивается жителями, ее необходимо привести в нормативно-правовую форму.По его мнению, такие вопросы должны обсуждаться и с жителями, и со специалистами, и с государственными службами. То, что сейчас сделано, это инициатива ГИБДД, и какого-то решения ни на уровне города, ни на уровне префектуры, ни на уровне совета муниципальных депутатов не принималось."И у меня как у юриста есть вопросы, насколько это решение соответствует законодательству. Никаких нормативных актов ни на уровне города, ни на уровне округа не принималось, поэтому если уж продолжать этот эксперимент, то нужно проводить общественные обсуждения этого вопроса, и дальше уже на уровне города принимать нормативно-правовые акты, потому что юридически это не вполне корректная ситуация", - сказал Юшин.Кроме того, по его словам, в данном районе много организаций, учреждений и компаний, и запрет на въезд негативно скажется на их работе.Он сообщил, что будет заниматься тем, чтобы провели общественное обсуждение этой ситуации, вопросы транспорта в этом районе должны быть урегулированы, так как то, что раньше там происходило, просто неприемлемо, считает депутат.
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москва
На Патриаршие пруды в Москве запретили въезд непрописанным автомобилистам
23:51 28.06.2021 (обновлено: 05:20 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Н. Рахманов / Перейти в фотобанкПатриаршие пруды в Москве
Патриаршие пруды в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Н. Рахманов
Перейти в фотобанк

На Патриаршие пруды в Москве запретили въезд непрописанным автомобилистам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ограничение въезда в район Патриарших прудов в Москве в вечернее время ввели в качестве эксперимента, это инициатива ГИБДД в ответ на жалобы местных жителей на шум, сообщили РИА Новости депутаты Совета депутатов столичного округа Пресненский.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что по вечерам въезд в столичный район Патриарших прудов, где сосредоточено большое количество баров, кафе и других заведений, перекрывают полицейские. Пропускают только автомобилистов с пропиской.
Как сообщила РИА Новости депутат Совета депутатов муниципального округа Пресненский Виктория Пальгова, нынешнее ограничение движения в вечернее время по Малой Бронной - это эксперимент.
"Эта мера связана с тем, что жители уже в течение долгого времени жалуются на шум. Инициатива, насколько я знаю, принадлежит ГИБДД, и по большей степени это эксперимент", - сказала Пальгова.
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По ее словам, местные жители теперь говорят, что в районе стало значительно тише.
"Тем не менее, полностью решить проблему не удалось, так как все равно машины проезжают из других заездов. Но, видимо, по итогам эксперимента будет приниматься какое-то решение", - сказала депутат.
В свою очередь зампредседателя Совета депутатов муниципального округа Пресненский Анатолий Юшин отметил в беседе с РИА Новости, что даже если данная инициатива позитивно оценивается жителями, ее необходимо привести в нормативно-правовую форму.
По его мнению, такие вопросы должны обсуждаться и с жителями, и со специалистами, и с государственными службами. То, что сейчас сделано, это инициатива ГИБДД, и какого-то решения ни на уровне города, ни на уровне префектуры, ни на уровне совета муниципальных депутатов не принималось.
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"И у меня как у юриста есть вопросы, насколько это решение соответствует законодательству. Никаких нормативных актов ни на уровне города, ни на уровне округа не принималось, поэтому если уж продолжать этот эксперимент, то нужно проводить общественные обсуждения этого вопроса, и дальше уже на уровне города принимать нормативно-правовые акты, потому что юридически это не вполне корректная ситуация", - сказал Юшин.
Кроме того, по его словам, в данном районе много организаций, учреждений и компаний, и запрет на въезд негативно скажется на их работе.
Он сообщил, что будет заниматься тем, чтобы провели общественное обсуждение этой ситуации, вопросы транспорта в этом районе должны быть урегулированы, так как то, что раньше там происходило, просто неприемлемо, считает депутат.
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