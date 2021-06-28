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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Калининградом выросло до 11
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Калининградом выросло до 11 - РИА Новости, 28.06.2021
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Калининградом выросло до 11
Число пострадавших при столкновении рейсового автобуса с деревом на трассе рядом с поселком Янтарный в Калининградской области, выросло до 11 человек, сообщили... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T17:38
2021-06-28T17:38
2021-06-28T17:38
зеленоградск
умвд по калининградской области
янтарный
калининградская область
приморск
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 28 июн - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении рейсового автобуса с деревом на трассе рядом с поселком Янтарный в Калининградской области, выросло до 11 человек, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.В УМВД сообщили, что в понедельник в 14.38 (15.38 мск) поступило сообщение о том, что на 44 километре автодороги Зеленоградск - Приморск через Светлогорск водитель пассажирского автобуса въехал в дерево у обочины. Сообщалось о восьми пострадавших, среди которых двое детей."Число пострадавших возросло до 11. Шестерых вывезли в медицинские учреждения, пять человек сейчас еще со скорой на месте. Сильно тяжелых нет. В основном у всех ушибы и переломы", - рассказали в пресс-службе.По данным пресс-службы УМВД по Калининградской области, на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, следственно-оперативная группа отдела полиции и экстренные службы. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Полицейские на месте оказывают помощь участникам дорожного движения, участок трассы перекрыт, организован объезд, дежурят экипажи ГИБДД. По информации полиции, среди пострадавших 49-летний водитель автобуса.
https://ria.ru/20210628/dtp-1738848847.html
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зеленоградск, умвд по калининградской области, янтарный, калининградская область, приморск, происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Калининградом выросло до 11
Число пострадавших при столкновении автобуса с деревом в Калининградской области выросло до 11