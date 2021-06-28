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В Волгограде в результате ДТП пострадали семь человек
В Волгограде в результате ДТП пострадали семь человек - РИА Новости, 28.06.2021
В Волгограде в результате ДТП пострадали семь человек
Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения двух легковушек в Красноармейском районе Волгограда, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T16:11
2021-06-28T17:09
гумвд
саратовская область
волгоградская область
красноармейский район
волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 28 июн - РИА Новости. Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения двух легковушек в Красноармейском районе Волгограда, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в понедельник около 14.00 в Красноармейском районе Волгограда Skoda Rapid выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2115."В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек: четверо из иномарки (водитель, его жена 1983 года рождения, двое их детей – девочки 2007 и 2012 годов рождения) и трое из ВАЗа (водитель, пассажиры 1980 и 1978 годов рождения), - сообщили в полиции.Отмечается, что семья с детьми из Саратовской области ехала на море.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, после ДТП в больницу были доставлены четверо взрослых и один ребёнок, у всех состояние средней степени тяжести. Позже в медучреждение обратился ещё один пострадавший мужчина.
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волгоградская область
красноармейский район
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гумвд, саратовская область, волгоградская область, красноармейский район, волгоград, происшествия
В Волгограде в результате ДТП пострадали семь человек
16:11 28.06.2021 (обновлено: 17:09 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД на трассе Р-217 "Кавказ"
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД на трассе Р-217 Кавказ - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В Волгограде в результате ДТП пострадали семь человек, включая двух детей

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 28 июн - РИА Новости. Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения двух легковушек в Красноармейском районе Волгограда, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в понедельник около 14.00 в Красноармейском районе Волгограда Skoda Rapid выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2115.
"В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек: четверо из иномарки (водитель, его жена 1983 года рождения, двое их детей – девочки 2007 и 2012 годов рождения) и трое из ВАЗа (водитель, пассажиры 1980 и 1978 годов рождения), - сообщили в полиции.
Отмечается, что семья с детьми из Саратовской области ехала на море.
Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, после ДТП в больницу были доставлены четверо взрослых и один ребёнок, у всех состояние средней степени тяжести. Позже в медучреждение обратился ещё один пострадавший мужчина.
Столкновение автобуса Анапа - Волгоград и легкового автомобиля на трассе в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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ГУМВДСаратовская областьВолгоградская областьКрасноармейский районВолгоградПроисшествия
 
 
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