https://ria.ru/20210628/dtp-1738922968.html
В Волгограде в результате ДТП пострадали семь человек
В Волгограде в результате ДТП пострадали семь человек - РИА Новости, 28.06.2021
В Волгограде в результате ДТП пострадали семь человек
Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения двух легковушек в Красноармейском районе Волгограда, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T16:11
2021-06-28T16:11
2021-06-28T17:09
гумвд
саратовская область
волгоградская область
красноармейский район
волгоград
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578713764_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_302b7482c65605ba4bfbfc3718c595b5.jpg
ВОЛГОГРАД, 28 июн - РИА Новости. Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения двух легковушек в Красноармейском районе Волгограда, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в понедельник около 14.00 в Красноармейском районе Волгограда Skoda Rapid выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2115."В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек: четверо из иномарки (водитель, его жена 1983 года рождения, двое их детей – девочки 2007 и 2012 годов рождения) и трое из ВАЗа (водитель, пассажиры 1980 и 1978 годов рождения), - сообщили в полиции.Отмечается, что семья с детьми из Саратовской области ехала на море.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, после ДТП в больницу были доставлены четверо взрослых и один ребёнок, у всех состояние средней степени тяжести. Позже в медучреждение обратился ещё один пострадавший мужчина.
https://ria.ru/20210628/dtp-1738848847.html
саратовская область
волгоградская область
красноармейский район
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578713764_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_259bd4af89a289a051e92d6731ccd428.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, саратовская область, волгоградская область, красноармейский район, волгоград, происшествия
В Волгограде в результате ДТП пострадали семь человек
16:11 28.06.2021 (обновлено: 17:09 28.06.2021)
В Волгограде в результате ДТП пострадали семь человек, включая двух детей