https://ria.ru/20210628/dtp-1738922968.html

В Волгограде в результате ДТП пострадали семь человек

В Волгограде в результате ДТП пострадали семь человек - РИА Новости, 28.06.2021

В Волгограде в результате ДТП пострадали семь человек

Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения двух легковушек в Красноармейском районе Волгограда, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T16:11

2021-06-28T16:11

2021-06-28T17:09

гумвд

саратовская область

волгоградская область

красноармейский район

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происшествия

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ВОЛГОГРАД, 28 июн - РИА Новости. Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения двух легковушек в Красноармейском районе Волгограда, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в понедельник около 14.00 в Красноармейском районе Волгограда Skoda Rapid выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2115."В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек: четверо из иномарки (водитель, его жена 1983 года рождения, двое их детей – девочки 2007 и 2012 годов рождения) и трое из ВАЗа (водитель, пассажиры 1980 и 1978 годов рождения), - сообщили в полиции.Отмечается, что семья с детьми из Саратовской области ехала на море.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, после ДТП в больницу были доставлены четверо взрослых и один ребёнок, у всех состояние средней степени тяжести. Позже в медучреждение обратился ещё один пострадавший мужчина.

https://ria.ru/20210628/dtp-1738848847.html

саратовская область

волгоградская область

красноармейский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, саратовская область, волгоградская область, красноармейский район, волгоград, происшествия