https://ria.ru/20210628/dtp-1738849653.html
Предполагаемый виновник ДТП под Астраханью не имел прав
Предполагаемый виновник ДТП под Астраханью не имел прав - РИА Новости, 28.06.2021
Предполагаемый виновник ДТП под Астраханью не имел прав
Семнадцатилетний водитель легковушки, опрокинувшейся в кювет в Астраханской области, не имел водительских прав, помимо него пострадали два молодых человека и... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T08:24
2021-06-28T08:24
2021-06-28T09:37
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
астраханская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738855762_0:214:1006:780_1920x0_80_0_0_3da99a594c82487520d03d917bb7356f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн - РИА Новости. Семнадцатилетний водитель легковушки, опрокинувшейся в кювет в Астраханской области, не имел водительских прав, помимо него пострадали два молодых человека и пять девушек, сообщает УМВД по региону.В понедельник утром поступило сообщение о ДТП с автомобилем "ВАЗ-2107" на съезде с дороги в районе села Зеленга. По данным ГУ МЧС, в машине находились девять человек 2000-2006 годов рождения, восемь из них были доставлены в медучреждения. В полиции уточнили, что авария произошла на 50-м километре автодороги "Астрахань - Зеленга"."Семнадцатилетний водитель автомобиля "ВАЗ-2107", не имевший прав, не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет", - говорится в сообщении УМВД.По сообщению ведомства, предполагаемый виновник аварии направлен на медицинское освидетельствование. Предварительно установлено, что он взял машину знакомого, который уехал в командировку в Москву.По информации областного МВД, в ДТП пострадали водитель и его пассажиры – два молодых человека 16 и 17 лет, а также пять девушек в возрасте 15, 17, 18 и 20 лет. Одна из пострадавших накануне отмечала день рождения.По факту нарушения правил дорожного движения полиция проводит административное расследование.
https://ria.ru/20210614/dtp-1736921480.html
https://ria.ru/20210622/tatarstan-1738074696.html
москва
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738855762_0:25:1006:780_1920x0_80_0_0_6ee41235477ac7390255607a0f21acff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, астраханская область, происшествия
Предполагаемый виновник ДТП под Астраханью не имел прав
08:24 28.06.2021 (обновлено: 09:37 28.06.2021)
Вероятный виновник ДТП под Астраханью, где пострадали восемь человек, не имел прав