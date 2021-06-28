https://ria.ru/20210628/dtp-1738849653.html

Предполагаемый виновник ДТП под Астраханью не имел прав

Предполагаемый виновник ДТП под Астраханью не имел прав - РИА Новости, 28.06.2021

Предполагаемый виновник ДТП под Астраханью не имел прав

Семнадцатилетний водитель легковушки, опрокинувшейся в кювет в Астраханской области, не имел водительских прав, помимо него пострадали два молодых человека и... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T08:24

2021-06-28T08:24

2021-06-28T09:37

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн - РИА Новости. Семнадцатилетний водитель легковушки, опрокинувшейся в кювет в Астраханской области, не имел водительских прав, помимо него пострадали два молодых человека и пять девушек, сообщает УМВД по региону.В понедельник утром поступило сообщение о ДТП с автомобилем "ВАЗ-2107" на съезде с дороги в районе села Зеленга. По данным ГУ МЧС, в машине находились девять человек 2000-2006 годов рождения, восемь из них были доставлены в медучреждения. В полиции уточнили, что авария произошла на 50-м километре автодороги "Астрахань - Зеленга"."Семнадцатилетний водитель автомобиля "ВАЗ-2107", не имевший прав, не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет", - говорится в сообщении УМВД.По сообщению ведомства, предполагаемый виновник аварии направлен на медицинское освидетельствование. Предварительно установлено, что он взял машину знакомого, который уехал в командировку в Москву.По информации областного МВД, в ДТП пострадали водитель и его пассажиры – два молодых человека 16 и 17 лет, а также пять девушек в возрасте 15, 17, 18 и 20 лет. Одна из пострадавших накануне отмечала день рождения.По факту нарушения правил дорожного движения полиция проводит административное расследование.

https://ria.ru/20210614/dtp-1736921480.html

https://ria.ru/20210622/tatarstan-1738074696.html

москва

астраханская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, астраханская область, происшествия