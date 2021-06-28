https://ria.ru/20210628/dtp-1738848068.html

Во Владивостоке произошло ДТП с восемью машинами

Во Владивостоке произошло ДТП с восемью машинами - РИА Новости, 28.06.2021

Во Владивостоке произошло ДТП с восемью машинами

ДТП с участием восьми иномарок произошло в понедельник во Владивостоке, никто не пострадал, сообщает УМВД по Приморскому краю. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T07:51

2021-06-28T07:51

2021-06-28T07:54

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владивосток

приморский край

дтп

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. ДТП с участием восьми иномарок произошло в понедельник во Владивостоке, никто не пострадал, сообщает УМВД по Приморскому краю.Машины столкнулись в первой половине дня на улице Ивановской.Никто не пострадал, машины повреждены.Выяснилось, что у водителя Toyota Corolla Fielder стаж 5 лет, к ответственности за нарушение правил дорожного движения в этом году его не привлекали. Идёт проверка обстоятельств ДТП.

https://ria.ru/20210628/dtp-1738847155.html

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владивосток

приморский край

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россия, владивосток, приморский край, дтп, происшествия