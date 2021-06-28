Во Владивостоке произошло ДТП с восемью машинами
07:51 28.06.2021 (обновлено: 07:54 28.06.2021)
© МВД РФ Сайт ГУ МВД России по Приморскому краюДТП с участием восьми автомобилей во Владивостоке
© МВД РФ Сайт ГУ МВД России по Приморскому краю
Во Владивостоке произошло ДТП с восемью машинами
ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. ДТП с участием восьми иномарок произошло в понедельник во Владивостоке, никто не пострадал, сообщает УМВД по Приморскому краю.
Машины столкнулись в первой половине дня на улице Ивановской.
"Установлено, что водитель автомашины Toyota Corolla Fielder при перестроении не заметил движущийся внедорожник Toyota Land Cruiser и совершил с ним столкновение. После чего универсал также врезался в заднюю часть впереди идущего автомобиля Subaru Forester. Кроссовер, в свою очередь, из-за сильного удара совершил наезд на пять припаркованных автомобилей: Nissan Qashqai, Toyota Corolla Fielder, Nissan Note, Toyota Sprinter Carib, Toyota Corona", - говорится в сообщении.
Никто не пострадал, машины повреждены.
Выяснилось, что у водителя Toyota Corolla Fielder стаж 5 лет, к ответственности за нарушение правил дорожного движения в этом году его не привлекали. Идёт проверка обстоятельств ДТП.