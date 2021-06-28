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Во Владивостоке произошло ДТП с восемью машинами
Во Владивостоке произошло ДТП с восемью машинами - РИА Новости, 28.06.2021
Во Владивостоке произошло ДТП с восемью машинами
ДТП с участием восьми иномарок произошло в понедельник во Владивостоке, никто не пострадал, сообщает УМВД по Приморскому краю. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T07:51
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россия
владивосток
приморский край
дтп
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. ДТП с участием восьми иномарок произошло в понедельник во Владивостоке, никто не пострадал, сообщает УМВД по Приморскому краю.Машины столкнулись в первой половине дня на улице Ивановской.Никто не пострадал, машины повреждены.Выяснилось, что у водителя Toyota Corolla Fielder стаж 5 лет, к ответственности за нарушение правил дорожного движения в этом году его не привлекали. Идёт проверка обстоятельств ДТП.
https://ria.ru/20210628/dtp-1738847155.html
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россия, владивосток, приморский край, дтп, происшествия
Во Владивостоке произошло ДТП с восемью машинами
07:51 28.06.2021 (обновлено: 07:54 28.06.2021)
 
© МВД РФ Сайт ГУ МВД России по Приморскому краюДТП с участием восьми автомобилей во Владивостоке
ДТП с участием восьми автомобилей во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© МВД РФ Сайт ГУ МВД России по Приморскому краю

Во Владивостоке произошло ДТП с восемью машинами

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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. ДТП с участием восьми иномарок произошло в понедельник во Владивостоке, никто не пострадал, сообщает УМВД по Приморскому краю.
Машины столкнулись в первой половине дня на улице Ивановской.
"Установлено, что водитель автомашины Toyota Corolla Fielder при перестроении не заметил движущийся внедорожник Toyota Land Cruiser и совершил с ним столкновение. После чего универсал также врезался в заднюю часть впереди идущего автомобиля Subaru Forester. Кроссовер, в свою очередь, из-за сильного удара совершил наезд на пять припаркованных автомобилей: Nissan Qashqai, Toyota Corolla Fielder, Nissan Note, Toyota Sprinter Carib, Toyota Corona", - говорится в сообщении.
Никто не пострадал, машины повреждены.
Выяснилось, что у водителя Toyota Corolla Fielder стаж 5 лет, к ответственности за нарушение правил дорожного движения в этом году его не привлекали. Идёт проверка обстоятельств ДТП.
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РоссияВладивостокПриморский крайДТППроисшествия
 
 
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