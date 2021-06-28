https://ria.ru/20210628/dtp-1738847155.html
В ДТП в Астраханской области пострадали восемь человек
В ДТП в Астраханской области пострадали восемь человек - РИА Новости, 28.06.2021
В ДТП в Астраханской области пострадали восемь человек
Восемь человек доставлены в больницу после ДТП в Володарском районе Астраханской области, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T07:21
2021-06-28T07:21
2021-06-28T07:21
россия
ростов-на-дону
астраханская область
володарский район
дтп
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн - РИА Новости. Восемь человек доставлены в больницу после ДТП в Володарском районе Астраханской области, сообщает ГУМЧС России по региону."В 5.15 (4.15 мск - ред.)... поступило сообщение о ДТП (съезд с дороги) с участием автомобиля "ВАЗ-2107", - говорится в сообщении. Авария произошла на въезде в населенный пункт Зеленга.По предварительной информации ведомства, в автомобиле находились девять человек 2000-2006 годов рождения, из них восемь человек доставлены в медучреждения.
https://ria.ru/20210627/dtp-1738833636.html
россия
ростов-на-дону
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россия, ростов-на-дону, астраханская область, володарский район, дтп, происшествия
В ДТП в Астраханской области пострадали восемь человек
В ДТП в Астраханской области пострадали восемь человек