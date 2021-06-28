https://ria.ru/20210628/dtp-1738847155.html

В ДТП в Астраханской области пострадали восемь человек

В ДТП в Астраханской области пострадали восемь человек - РИА Новости, 28.06.2021

В ДТП в Астраханской области пострадали восемь человек

Восемь человек доставлены в больницу после ДТП в Володарском районе Астраханской области, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T07:21

2021-06-28T07:21

2021-06-28T07:21

россия

ростов-на-дону

астраханская область

володарский район

дтп

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн - РИА Новости. Восемь человек доставлены в больницу после ДТП в Володарском районе Астраханской области, сообщает ГУМЧС России по региону."В 5.15 (4.15 мск - ред.)... поступило сообщение о ДТП (съезд с дороги) с участием автомобиля "ВАЗ-2107", - говорится в сообщении. Авария произошла на въезде в населенный пункт Зеленга.По предварительной информации ведомства, в автомобиле находились девять человек 2000-2006 годов рождения, из них восемь человек доставлены в медучреждения.

https://ria.ru/20210627/dtp-1738833636.html

россия

ростов-на-дону

астраханская область

володарский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростов-на-дону, астраханская область, володарский район, дтп, происшествия