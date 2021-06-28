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Кучка идиотов. Британцы высмеяли "слив" досье по инциденту рядом с Крымом
Кучка идиотов. Британцы высмеяли "слив" досье по инциденту рядом с Крымом - РИА Новости, 28.06.2021
Кучка идиотов. Британцы высмеяли "слив" досье по инциденту рядом с Крымом
Читатели британского издания Daily Mail высмеяли "потерю" секретных документов по инциденту с эскадренным миноносцем Defender у берегов Крыма. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:59
2021-06-28T15:59
2021-06-28T17:28
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
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би-би-си
великобритания
лондон
в мире
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail высмеяли "потерю" секретных документов по инциденту с эскадренным миноносцем Defender у берегов Крыма.Ранее Би-би-си обнародовала досье, найденное на автобусной остановке в Кенте. В нем обсуждалась возможная реакция Москвы на проход корабля ВМС Великобритании в территориальных водах России. Согласно секретным данным, Лондон ожидал резкого ответа российских военных на нарушение границ государства. При этом у эсминца был и альтернативный маршрут движения. Однако в этом случае Москва могла бы решить, что британские военные "испугались", сообщает Би-би-си.Некоторые читатели скептически отнеслись к тому, что досье "случайно" оставили на автобусной остановке, другие призвали уволить сотрудников секретных служб Великобритании за такую халатность. "Извините, что испорчу вашу легенду, но такие документы с грифом "совершенно секретно" не просто так оставляют на скамейке", — отметил Paul."Возможно, ответственный за "слив" досье человек дал нам понять, что этот инцидент рядом с Крымом не был случайным и мы его специально спровоцировали", — написал JoshThornberry1212."Его надо уволить и лишить пенсии", — считает youngnelson."Этой страной правит кучка идиотов. У них не было идеи получше, чем провоцировать войну с Россией? Если бы они сосредоточились именно на работе, а не хлопали ушами, у нас было бы более эффективное правительство!" — возмутился Anifran."Я тут только что нашел секретные военные документы. Хмм, кому бы их отдать? Министерству обороны? Полиции? Нет, я знаю, надо отнести их Би-би-си!" — пошутил Mickledo."Проход этого корабля в российских водах был преднамеренной провокацией. Этого не следовало делать. Вы просто представьте, в какой бы мы были ярости, если бы российские корабли шли на расстоянии 12 миль от нашего побережья! Не было никакой необходимости тревожить медведя. К тому же мы забываем, что в Крыму в основном живут русские. Там люди проголосовали за то, чтобы быть в составе России", — написал Steve222."Просто сумасшедшая идея! Что бы мы делали, если бы русские потопили Defender? Надеюсь, правительство извлечет уроки из этого инцидента", — подытожил M Cholmondeley-Howe.
https://ria.ru/20210623/esminets-1738319812.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210626/gruziya-1738755528.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, вмс великобритании, би-би-си, великобритания, лондон, в мире
Кучка идиотов. Британцы высмеяли "слив" досье по инциденту рядом с Крымом
15:59 28.06.2021 (обновлено: 17:28 28.06.2021)
Британцы высмеяли "потерю" досье по инциденту с эсминцем Defender у берегов Крыма
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Читатели британского издания Daily Mail
высмеяли "потерю" секретных документов по инциденту с эскадренным миноносцем Defender у берегов Крыма.
Ранее Би-би-си обнародовала досье, найденное на автобусной остановке в Кенте. В нем обсуждалась возможная реакция Москвы
на проход корабля ВМС Великобритании
в территориальных водах России
. Согласно секретным данным, Лондон
ожидал резкого ответа российских военных на нарушение границ государства. При этом у эсминца был и альтернативный маршрут движения. Однако в этом случае Москва могла бы решить, что британские военные "испугались", сообщает Би-би-си.
Некоторые читатели скептически отнеслись к тому, что досье "случайно" оставили на автобусной остановке, другие призвали уволить сотрудников секретных служб Великобритании
за такую халатность.
"Извините, что испорчу вашу легенду, но такие документы с грифом "совершенно секретно" не просто так оставляют на скамейке", — отметил Paul.
"Возможно, ответственный за "слив" досье человек дал нам понять, что этот инцидент рядом с Крымом не был случайным и мы его специально спровоцировали", — написал JoshThornberry1212.
"Приятно знать, что сотрудники Министерства обороны серьезно относятся к своей работе", — сыронизировал cidermeup.
"Его надо уволить и лишить пенсии", — считает youngnelson.
"Этой страной правит кучка идиотов. У них не было идеи получше, чем провоцировать войну с Россией? Если бы они сосредоточились именно на работе, а не хлопали ушами, у нас было бы более эффективное правительство!" — возмутился Anifran.
"Я тут только что нашел секретные военные документы. Хмм, кому бы их отдать? Министерству обороны? Полиции? Нет, я знаю, надо отнести их Би-би-си!" — пошутил Mickledo.
"Проход этого корабля в российских водах был преднамеренной провокацией. Этого не следовало делать. Вы просто представьте, в какой бы мы были ярости, если бы российские корабли шли на расстоянии 12 миль от нашего побережья! Не было никакой необходимости тревожить медведя. К тому же мы забываем, что в Крыму в основном живут русские. Там люди проголосовали за то, чтобы быть в составе России", — написал Steve222.
"Просто сумасшедшая идея! Что бы мы делали, если бы русские потопили Defender? Надеюсь, правительство извлечет уроки из этого инцидента", — подытожил M Cholmondeley-Howe.