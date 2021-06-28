https://ria.ru/20210628/dollar-1738692889.html

Аналитик спрогнозировала, когда начинать продавать доллары и евро

Аналитик спрогнозировала, когда начинать продавать доллары и евро - РИА Новости, 28.06.2021

Аналитик спрогнозировала, когда начинать продавать доллары и евро

Директор директор по развитию инвесткомпании GLS INVEST Оксана Покровская в беседе с агентством "Прайм" спрогнозировала, когда лучше всего продавать иностранную РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T02:15

2021-06-28T02:15

2021-06-28T05:25

оксана покровская

россия

центральный банк рф (цб рф)

сша

доллар

рубль

общество

экономика

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Директор директор по развитию инвесткомпании GLS INVEST Оксана Покровская в беседе с агентством "Прайм" спрогнозировала, когда лучше всего продавать иностранную валюту.По ее словам, нет необходимости полностью обменять все доллары и незамедлительно приобретать евро. Эксперт подчеркнула, что существуют особые "звоночки" для ориентира в вопросе купли и продажи валюты по более выгодной цене. Для распознания подобных сигналов аналитик порекомендовала следить за заявлениями Банка России.Чтобы не лишиться большей части сбережений, эксперт посоветовала не выходить за пределы коротких дистанций при игре на разнице курса. Так, подчеркнула Покровская, даже если рубль рухнет, не рекомендуется "бежать в обменники" и покупать валюту на пике ее цены.

https://ria.ru/20210624/ukreplenie-1738349746.html

россия

сша

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2021

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оксана покровская, россия, центральный банк рф (цб рф), сша, доллар, рубль, общество, экономика