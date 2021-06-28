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В ДНР оценили планы Киева "забрать" купленную землю
В ДНР оценили планы Киева "забрать" купленную землю - РИА Новости, 28.06.2021
В ДНР оценили планы Киева "забрать" купленную землю
Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидёвка считает, что заявление Киева о планах забирать украинскую землю, РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T16:31
2021-06-28T16:48
россия
владимир бидёвка
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидёвка считает, что заявление Киева о планах забирать украинскую землю, купленную жителями России, ДНР и ЛНР, - это продолжение деструктивной политики.Ранее первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что законодательством предусмотрена защита от возможных попыток купить украинскую землю со стороны представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и россиян, незаконно купленную землю у них будут забирать."Что же касается прав жителей ДНР и ЛНР, то это является продолжением деструктивной политики Киева, что, честно говоря, уже даже неудивительно. Украине важно открыть рынок земли, важно продать, потому что политики поставили ее в безвыходное положение. Сказать же, что граждане важны для этой страны, я никак не могу", - сказал РИА Новости Бидёвка.На Украине с 1 июля 2021 года отменяется мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал 18 лет. Согласно закону, первые два года землю смогут покупать только физические лица - граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года рынок откроется для украинских юридических лиц, которые на уровне с общинами смогут покупать не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Иностранцы купить землю на Украине не смогут до проведения всеукраинского референдума.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210626/donbass-1738715781.html
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россия, владимир бидёвка, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, в мире
В ДНР оценили планы Киева "забрать" купленную землю
16:31 28.06.2021 (обновлено: 16:48 28.06.2021)
 
© REUTERS / Marian KushnirУкраинский военный в окрестностях Донецка
Украинский военный в окрестностях Донецка - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© REUTERS / Marian Kushnir

В ДНР оценили планы Киева "забрать" купленную россиянами землю

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидёвка считает, что заявление Киева о планах забирать украинскую землю, купленную жителями России, ДНР и ЛНР, - это продолжение деструктивной политики.
Ранее первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что законодательством предусмотрена защита от возможных попыток купить украинскую землю со стороны представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и россиян, незаконно купленную землю у них будут забирать.
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"Что же касается прав жителей ДНР и ЛНР, то это является продолжением деструктивной политики Киева, что, честно говоря, уже даже неудивительно. Украине важно открыть рынок земли, важно продать, потому что политики поставили ее в безвыходное положение. Сказать же, что граждане важны для этой страны, я никак не могу", - сказал РИА Новости Бидёвка.
На Украине с 1 июля 2021 года отменяется мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал 18 лет. Согласно закону, первые два года землю смогут покупать только физические лица - граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года рынок откроется для украинских юридических лиц, которые на уровне с общинами смогут покупать не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Иностранцы купить землю на Украине не смогут до проведения всеукраинского референдума.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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