https://ria.ru/20210628/diplomatiya-1738890467.html

В МИД рассказали о давлении на внутренние дела России

В МИД рассказали о давлении на внутренние дела России - РИА Новости, 28.06.2021

В МИД рассказали о давлении на внутренние дела России

МИД РФ фиксирует давление на внутренние дела страны не только в публичной сфере, но и в вопросах мягкого нормотворчества других стран, заявил замдиректора... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T13:07

2021-06-28T13:07

2021-06-28T13:07

россия

совет федерации рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155746/61/1557466157_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_3a872efe7e43c1a6f9dfc7e3a2fd5b23.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. МИД РФ фиксирует давление на внутренние дела страны не только в публичной сфере, но и в вопросах мягкого нормотворчества других стран, заявил замдиректора департамента информации и печати министерства Олег Гаврилов."Вопросы предотвращения и преодоления последствий вмешательства в наши внутренние дела возникают на самых разных участках работы. Это явление сопровождает деятельность министерства иностранных дел. Речь идет не только о публичной сфере, где мы фиксируем давление, которое можно квалифицировать как вмешательство, но и в вопросах мягкого нормотворчества", - сказал Гаврилов в Совете Федерации на заседании временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.По его словам, МИД РФ и российские загранучреждения за рубежом своевременно информируют о подобных фактах давления."Мы формируем довольно внятную картину тех тенденций, которые являются предметом охвата деятельности комиссии (комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ - ред.)", - добавил Гаврилов.

https://ria.ru/20210624/otvet-1738396367.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет федерации рф, в мире