https://ria.ru/20210628/diplomatiya-1738890467.html
В МИД рассказали о давлении на внутренние дела России
В МИД рассказали о давлении на внутренние дела России - РИА Новости, 28.06.2021
В МИД рассказали о давлении на внутренние дела России
МИД РФ фиксирует давление на внутренние дела страны не только в публичной сфере, но и в вопросах мягкого нормотворчества других стран, заявил замдиректора... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T13:07
2021-06-28T13:07
2021-06-28T13:07
россия
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. МИД РФ фиксирует давление на внутренние дела страны не только в публичной сфере, но и в вопросах мягкого нормотворчества других стран, заявил замдиректора департамента информации и печати министерства Олег Гаврилов."Вопросы предотвращения и преодоления последствий вмешательства в наши внутренние дела возникают на самых разных участках работы. Это явление сопровождает деятельность министерства иностранных дел. Речь идет не только о публичной сфере, где мы фиксируем давление, которое можно квалифицировать как вмешательство, но и в вопросах мягкого нормотворчества", - сказал Гаврилов в Совете Федерации на заседании временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.По его словам, МИД РФ и российские загранучреждения за рубежом своевременно информируют о подобных фактах давления."Мы формируем довольно внятную картину тех тенденций, которые являются предметом охвата деятельности комиссии (комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ - ред.)", - добавил Гаврилов.
https://ria.ru/20210624/otvet-1738396367.html
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россия, совет федерации рф, в мире
В МИД рассказали о давлении на внутренние дела России
В МИД зафиксировали давление на внутренние дела России не только в публичной сфере
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. МИД РФ фиксирует давление на внутренние дела страны не только в публичной сфере, но и в вопросах мягкого нормотворчества других стран, заявил замдиректора департамента информации и печати министерства Олег Гаврилов.
"Вопросы предотвращения и преодоления последствий вмешательства в наши внутренние дела возникают на самых разных участках работы. Это явление сопровождает деятельность министерства иностранных дел. Речь идет не только о публичной сфере, где мы фиксируем давление, которое можно квалифицировать как вмешательство, но и в вопросах мягкого нормотворчества", - сказал Гаврилов в Совете Федерации
на заседании временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России
.
По его словам, МИД РФ и российские загранучреждения за рубежом своевременно информируют о подобных фактах давления.
"Мы формируем довольно внятную картину тех тенденций, которые являются предметом охвата деятельности комиссии (комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ - ред.)", - добавил Гаврилов.