Лавров сравнил западный миропорядок с "лихими девяностыми"
00:23 28.06.2021 (обновлено: 00:30 28.06.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкьявике
Лавров сравнил западную концепцию "миропорядка, основанного на правилах" с "лихими девяностыми"
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил западную концепцию "миропорядка, основанного на правилах" с эпохой "лихих 90-х".
В статье министра, опубликованной газетой "Коммерсант" и журналом "Россия в глобальной политике", отмечается, что прошедшие в июне саммиты НАТО и G7 "готовились таким образом, что не остается каких-либо сомнений: Запад хотел, чтобы всем было ясно: он как никогда един и будет делать в международных делах только то, что считает правильным, а других – прежде всего Россию и Китай – заставлять следовать заданному им курсу", а в итоговых документах обоих саммитов закреплено продвижение концепции "миропорядка, основанного на правилах" в противовес универсальным принципам международного права, закрепленным, прежде всего, в Уставе ООН.
"От расшифровки своих "правил" Запад тщательно уходит, как и от вопросов о том, зачем они нужны, если есть тысячи инструментов международного права, под которыми все подписались и которые содержат четкие обязательства государств и транспарентные механизмы проверки их исполнения. "Прелесть" западных "правил" – именно в отсутствии конкретики: как только кто-то поступает вопреки воле Запада, тот мгновенно голословно заявляет о "нарушении правил" (предъявлять факты не станет) и объявляет о своем "праве "наказывать" нарушителя". То есть чем меньше конкретики, тем больше развязаны руки для произвола – в интересах сдерживания конкурентов нечистоплотными методами. В России "лихих" 1990-х это называлось "действовать по понятиям", - отметил Лавров.