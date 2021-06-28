https://ria.ru/20210628/devyanostye-1738837268.html

Лавров сравнил западный миропорядок с "лихими девяностыми"

Лавров сравнил западный миропорядок с "лихими девяностыми" - РИА Новости, 28.06.2021

Лавров сравнил западный миропорядок с "лихими девяностыми"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил западную концепцию "миропорядка, основанного на правилах" с эпохой "лихих 90-х". РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T00:23

2021-06-28T00:23

2021-06-28T00:30

в мире

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сергей лавров

нато

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оон

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил западную концепцию "миропорядка, основанного на правилах" с эпохой "лихих 90-х".В статье министра, опубликованной газетой "Коммерсант" и журналом "Россия в глобальной политике", отмечается, что прошедшие в июне саммиты НАТО и G7 "готовились таким образом, что не остается каких-либо сомнений: Запад хотел, чтобы всем было ясно: он как никогда един и будет делать в международных делах только то, что считает правильным, а других – прежде всего Россию и Китай – заставлять следовать заданному им курсу", а в итоговых документах обоих саммитов закреплено продвижение концепции "миропорядка, основанного на правилах" в противовес универсальным принципам международного права, закрепленным, прежде всего, в Уставе ООН.

https://ria.ru/20210628/sammit-1738836535.html

россия

китай

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в мире, россия, g7, сергей лавров, нато, китай, оон