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Стало известно, что выпавшие из окна в Южно-Сахалинске дети были с отцом
Стало известно, что выпавшие из окна в Южно-Сахалинске дети были с отцом - РИА Новости, 28.06.2021
Стало известно, что выпавшие из окна в Южно-Сахалинске дети были с отцом
Дети, выпавшие из окна в Южно-Сахалинске в воскресенье, в момент происшествия находились со своим отцом, который спал, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T05:03
2021-06-28T05:03
россия
валерий лимаренко
южно-сахалинск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июн — РИА Новости. Дети, выпавшие из окна в Южно-Сахалинске в воскресенье, в момент происшествия находились со своим отцом, который спал, сообщили в пресс-службе правительства региона.В воскресенье двое детей – мальчик и девочка трех и пяти лет – выпали из окна квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома в Южно-Сахалинске. Детей доставили в областную клиническую больницу, их состояние оценивалось как средней степени тяжести и тяжелое. Прокуратура и следственный комитет начали проверки по факту происшествия.По данным региональных властей, к лечению детей подключены врачи необходимой квалификации и специализации. Состояние малышей оценивается как стабильно тяжелое. Они находятся в реанимации."У ребятишек есть переломы, пострадали легкие. Мальчик находится на ИВЛ, девочка дышит самостоятельно. После стабилизации состояния – со вчерашних суток – ухудшения здоровья нет", - говорится в сообщении.Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в регионе Любовь Устиновская. Также ситуация находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко, сообщили в правительстве.
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россия, валерий лимаренко, южно-сахалинск, происшествия
Стало известно, что выпавшие из окна в Южно-Сахалинске дети были с отцом
05:03 28.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Стало известно, что выпавшие из окна в Южно-Сахалинске дети были в квартире вместе с отцом

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июн — РИА Новости. Дети, выпавшие из окна в Южно-Сахалинске в воскресенье, в момент происшествия находились со своим отцом, который спал, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В воскресенье двое детей – мальчик и девочка трех и пяти лет – выпали из окна квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома в Южно-Сахалинске. Детей доставили в областную клиническую больницу, их состояние оценивалось как средней степени тяжести и тяжелое. Прокуратура и следственный комитет начали проверки по факту происшествия.
"Малыши растут в полной многодетной семье, где воспитываются трое детей. Все случилось, когда ребятишки остались без присмотра. Мамы дома не было. Отец спал. Дети играли на подоконнике возле раскрытого окна, оборудованного москитной сеткой", - сообщили в правительстве, отметив, что семья на учете в органах системы профилактики не состоит.
По данным региональных властей, к лечению детей подключены врачи необходимой квалификации и специализации. Состояние малышей оценивается как стабильно тяжелое. Они находятся в реанимации.
"У ребятишек есть переломы, пострадали легкие. Мальчик находится на ИВЛ, девочка дышит самостоятельно. После стабилизации состояния – со вчерашних суток – ухудшения здоровья нет", - говорится в сообщении.
Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в регионе Любовь Устиновская. Также ситуация находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко, сообщили в правительстве.
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РоссияВалерий ЛимаренкоЮжно-СахалинскПроисшествия
 
 
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