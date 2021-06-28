https://ria.ru/20210628/deti-1738844045.html

Стало известно, что выпавшие из окна в Южно-Сахалинске дети были с отцом

Стало известно, что выпавшие из окна в Южно-Сахалинске дети были с отцом - РИА Новости, 28.06.2021

Стало известно, что выпавшие из окна в Южно-Сахалинске дети были с отцом

Дети, выпавшие из окна в Южно-Сахалинске в воскресенье, в момент происшествия находились со своим отцом, который спал, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T05:03

2021-06-28T05:03

2021-06-28T05:03

россия

валерий лимаренко

южно-сахалинск

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июн — РИА Новости. Дети, выпавшие из окна в Южно-Сахалинске в воскресенье, в момент происшествия находились со своим отцом, который спал, сообщили в пресс-службе правительства региона.В воскресенье двое детей – мальчик и девочка трех и пяти лет – выпали из окна квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома в Южно-Сахалинске. Детей доставили в областную клиническую больницу, их состояние оценивалось как средней степени тяжести и тяжелое. Прокуратура и следственный комитет начали проверки по факту происшествия.По данным региональных властей, к лечению детей подключены врачи необходимой квалификации и специализации. Состояние малышей оценивается как стабильно тяжелое. Они находятся в реанимации."У ребятишек есть переломы, пострадали легкие. Мальчик находится на ИВЛ, девочка дышит самостоятельно. После стабилизации состояния – со вчерашних суток – ухудшения здоровья нет", - говорится в сообщении.Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в регионе Любовь Устиновская. Также ситуация находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко, сообщили в правительстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/rebenok-1738629459.html

россия

южно-сахалинск

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2021

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россия, валерий лимаренко, южно-сахалинск, происшествия