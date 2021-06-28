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Врачи в Южно-Сахалинске рассказали о состоянии детей, выпавших из окна
Врачи в Южно-Сахалинске рассказали о состоянии детей, выпавших из окна - РИА Новости, 28.06.2021
Врачи в Южно-Сахалинске рассказали о состоянии детей, выпавших из окна
Состояние двоих детей, выпавших из окна третьего этажа в Южно-Сахалинске, остается тяжелым, но стабилизировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T02:05
2021-06-28T02:05
россия
южно-сахалинск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июн – РИА Новости. Состояние двоих детей, выпавших из окна третьего этажа в Южно-Сахалинске, остается тяжелым, но стабилизировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного министерства здравоохранения в понедельник.В воскресенье двое детей – мальчик и девочка трех и пяти лет – выпали из окна квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома в Южно-Сахалинске. Детей доставили в областную клиническую больницу, их состояние оценивалось как средней степени тяжести и тяжелое. По данным правительства региона, родители детей пока не объявились. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.Проверку по факту происшествия также проводят сотрудники следственного отдела по Южно-Сахалинску регионального СУСК РФ."Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в ходе проверки будет дана оценка действиям родителей и должностных лиц контролирующих органов", - говорится в сообщении ведомства.
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россия, южно-сахалинск, происшествия
Врачи в Южно-Сахалинске рассказали о состоянии детей, выпавших из окна
02:05 28.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Врачи в Южно-Сахалинске рассказали о состоянии двоих детей, выпавших из окна

Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июн – РИА Новости. Состояние двоих детей, выпавших из окна третьего этажа в Южно-Сахалинске, остается тяжелым, но стабилизировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного министерства здравоохранения в понедельник.
В воскресенье двое детей – мальчик и девочка трех и пяти лет – выпали из окна квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома в Южно-Сахалинске. Детей доставили в областную клиническую больницу, их состояние оценивалось как средней степени тяжести и тяжелое. По данным правительства региона, родители детей пока не объявились. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.
"Состояние детей остается тяжелым, но стабилизировано. Осуществляется постоянный мониторинг жизнедеятельности организма. Оказывается вся необходимая диагностическая и лечебная помощь", - сообщила пресс-секретарь регионального минздрава Ксения Сахарова.
Проверку по факту происшествия также проводят сотрудники следственного отдела по Южно-Сахалинску регионального СУСК РФ.
"Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в ходе проверки будет дана оценка действиям родителей и должностных лиц контролирующих органов", - говорится в сообщении ведомства.
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