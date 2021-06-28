https://ria.ru/20210628/deti-1738814871.html

"Или всех перерезать": фабрики смерти для детей

"Или всех перерезать": фабрики смерти для детей - РИА Новости, 28.06.2021

"Или всех перерезать": фабрики смерти для детей

В Канаде объявили о новой страшной находке. На территории школы-интерната в Саскачеване обнаружено захоронение более 750 человек. Там нет ни именных табличек,... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T08:00

2021-06-28T08:00

2021-06-28T08:00

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В Канаде объявили о новой страшной находке. На территории школы-интерната в Саскачеване обнаружено захоронение более 750 человек. Там нет ни именных табличек, ни тем более памятников. Это просто безымянные могилы типа тех, что располагались при гитлеровских концлагерях. Большинство захороненных — это дети, обучавшиеся и проживавшие в школе на протяжении XX века.Недавно такое же захоронение — около 215 человек — было обнаружено на территории школы в другой провинции Канады — Британской Колумбии. Так что же это за адские интернаты вообще?Система подобных школ заработала на территории США, Канады, Австралии, Новой Зеландии еще в XVIII веке и была рассчитана в основном на детей коренных народов. Поначалу школы существовали в резервациях, однако в конце XIX века было решено сделать их интернатами. Детей забирали туда на многие годы, зачастую насильно отрывая от семьи. Главной задачей было дать им навыки примитивного ручного труда и вытравить всякое воспоминание о родном языке и своей культуре. "Мы должны их всех (индейцев. — Прим. ред.) или перерезать, или цивилизовать. Причем быстро", — так энергично сформулировал задачу основатель системы школ-интернатов в США Ричард Пратт.Было подсчитано, что цивилизовать выйдет дешевле, если выделить на содержание ребенка по 150 долларов в год. Неудивительно, что условия существования в школах-интернатах были чудовищными. Дети жили впроголодь, от болезней их никто не лечил. Их заставляли тяжело работать, избивали, пытали и насиловали. Многие, разумеется, не выживали. Их-то и хоронили в безымянных могилах, располагавшихся прямо на территории школы. Родителям говорили, что их ребенок сбежал, и все.В ООН существует специальный доклад, посвященный школам-интернатам для детей национальных меньшинств во всем мире. Там рассматриваются разные практики. Обсуждаются школы-интернаты для детей коренных народов Севера в СССР, причем отмечено, что советская власть не только не запрещала национальные языки, но и разработала для них письменность и алфавит. Как позитивный пример подаются норвежские школы для саамов.Но именно США и территории, находящиеся под юрисдикцией британской короны, бьют все рекорды по какой-то нечеловеческой жестокости. В интернатах австралийского штата Виктория, например, с 1881 по 1925-й умерла треть всех учащихся. В школе для индейцев в Карлайле (Пенсильвания) из 73 учеников, зачисленных в 1881-1894 годах, выжило лишь 26. Эта школа была как раз детищем Ричарда Пратта.Дела давно минувших дней? Однако все эти интернаты продолжали существовать вплоть до нашего времени. Например, канадская школа в Саскачеване, где нашли 750 трупов, функционировала вплоть до 1997 года. Местные жители прозвали ее концлагерем и никакого преувеличения тут нет.Пытки, избиения, сексуальное насилие, доведение до самоубийства были рядовыми явлениями в школах для детей коренных народов. Однако и в школах для белых детей порядки были вполне концлагерными. Флоридская исправительная школа для мальчиков, например, тоже знаменита своими безымянными могилами, их там не меньше сотни. В заведении был также дом для пыток — здесь детей избивали до потери сознания. Они прозвали его Белым домом.Несмотря на судебные иски выросших учеников Флоридской школы, заведение исправно функционировало вплоть до 2011 года. Сейчас там потихоньку раскапывают безымянные захоронения. Власти штата извинились перед родственниками погибших детей и вручили им издевательскую компенсацию в размере около семи тысяч долларов. Этого не хватит даже на нормальное перезахоронение останков.Холодный садизм по отношению к детям — самому незащищенному меньшинству — вообще характерен для англо-саксонской образовательной системы. Расчетливая жестокость, которой отмечена внешняя политика англосаксов, начинается с их малой родины. Сначала они обкатывают бесчеловечные практики на собственных гражданах, потом экспортируют их вовне.Известно, что английскими закрытыми школами восхищался Гитлер и мечтал устроить у себя в стране такую же систему. И действительно, стилистическое сходство с концлагерями налицо. Телесные наказания в британских школах были официально отменены только в 1987-1999 годах (в России — в 1864 и в 1917-м). Последний раз ученика легендарного Итона официально избили в 1984 году.Однако запрет касается только отношений "преподаватель — учащийся". Избиения старшими учащимися младших и всякие другие издевательства над детьми никто не отменял. Это не дедовщина, это другое. Это как бы священная традиция типа файв-о-клока.Выдающиеся британские интеллектуалы оставили воспоминания о своих школах, которые до сих пор леденят кровь читателей. Все детство писателя Роальда Даля — это перечисление бесконечных побоев, которым он подвергался в учебных заведениях начиная с семи лет. Он вспоминает, что потерял веру в бога, увидев, как директор Рептонской школы, смертным боем бивший маленьких детей, стал архиепископом Кентерберийским и венчал на царство королеву Елизавету.Актер и беллетрист Стивен Фрай уже в наше время совершенно спокойно пишет в мемуарах, как его в школе изнасиловал старшеклассник. В любой нормальной стране мира руководство этой школы линчевали бы разъяренные родители, а журналисты отправили бы в отставку весь кабинет министров. Но тут ноль кипеша, а чего такого? Традиции, сэр.В 1980-е годы британские журналисты пытались расследовать дела об убийствах и исчезновениях детей в приюте на острове Джерси. Тогда им заткнули рты. Расследование возобновилось лишь в 2010-м. В сексуальном насилии, пытках и убийствах детей оказались замешаны ведущие политики Британии, начиная с премьер-министра Эдварда Хита.В 2014-м году аналогичное расследование проводил Скотленд-Ярд. В деле фигурировали три убийства маленьких мальчиков и многочисленные изнасилования. Обыски проводились в домах ведущих политиков Британии. Среди подозреваемых было 13 экс-министров. Институциональный характер издевательств над детьми хорошо виден по масштабной сутенерской деятельности в современных английских городах — Ротереме, Рочдейле, Дерби, Телфорде. Там пакистанские бандиты принуждали к проституции несовершеннолетних из местных приютов и неблагополучных семей. Бизнес шел на протяжении десятков лет, жертвы исчислялись тысячами, но прикормленная полиция отказывалась принимать заявления. Сейчас отсидевшие несколько лет сутенеры уже выходят на свободу и вновь берутся за старое.Вместо того чтобы что-то сделать с многолетним системным угнетением детей своих же граждан, англо-американская элита перевела стрелки на внешнего врага и быстренько приписала своим противникам собственные зверства. Больше полувека англо-саксонская пропаганда поднимала хайп вокруг некоторых недостатков советской пенитенциарной системы 1930-х. Десятилетиями пропаганда вбивала в подкорку миф о страшном советском GULAG.Нет, советские трудовые лагеря отнюдь не были санаториями. Однако все недостатки в их работе были многократно признаны на высшем государственном уровне. Все дела несправедливо осужденных были пересмотрены, жертвы оговоров были реабилитированы. И они, и их семьи получили компенсации за свои страдания. Советский Союз стал единственным государством в мире, которое честно, открыто и в таком масштабе признало свои ошибки и раскаялось в репрессиях.На этом, по-честному, тему стоило бы закрыть. Но наши западные партнеры продолжают пиарить миф о GULAG до полного изнеможения. Сегодня им стоило бы понять, что это больше не работает. Русским надоело каяться.Вместо того чтобы бесконечно виноватить Россию, партнерам стоило бы обратить внимание на совершенно чудовищное положение в своих детских приютах и школах-интернатах. Там ведь не уголовники сидят, в отличие от ГУЛАГа, там проживают обычные, ни в чем не повинные маленькие дети. Но по сути это же натуральные концлагеря, не правда ли?

https://ria.ru/20190702/1556088955.html

https://ria.ru/20210430/amerika-1730649675.html

https://ria.ru/20200811/1575633336.html

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джерси, канада, сша, авторы