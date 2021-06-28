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Виктория Дайнеко возглавит "Зеленую альтернативу" на выборах в Госдуму
Виктория Дайнеко возглавит "Зеленую альтернативу" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 28.06.2021
Виктория Дайнеко возглавит "Зеленую альтернативу" на выборах в Госдуму
Федеральную часть списка партии "Зеленая альтернатива" возглавит победительница "Фабрики звезд" Виктория Дайнеко и заменит рэпера Вячеслава Машнова, известного... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T22:05
2021-06-28T22:07
вячеслав машнов (слава кпсс)
гнойный (вячеслав машнов)
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виктория дайнеко
госдума рф
кпсс
политика
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Федеральную часть списка партии "Зеленая альтернатива" возглавит победительница "Фабрики звезд" Виктория Дайнеко и заменит рэпера Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.В начале мая Машнов заявил, что принял решение выдвигаться в Госдуму от партии "Зеленая альтернатива"."Мы действительно не смогли прийти к согласию со Славой КПСС. Произошло это еще на этапе переговоров. Они завершились без результатов. Виктория Дайнеко пойдет первым номером списка", – подтвердили в партии.Также в пресс-службе подтвердили, что Машнов не будет принимать участие в думских выборах от "Зеленой альтернативы".Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210607/dayneko-1735998914.html
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вячеслав машнов (слава кпсс), гнойный (вячеслав машнов), россия, виктория дайнеко, госдума рф, кпсс, политика
Виктория Дайнеко возглавит "Зеленую альтернативу" на выборах в Госдуму
22:05 28.06.2021 (обновлено: 22:07 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВиктория Дайнеко
Виктория Дайнеко - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

Виктория Дайнеко из "Фабрики звезд" возглавит "Зеленую альтернативу" на выборах в Госдуму

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Федеральную часть списка партии "Зеленая альтернатива" возглавит победительница "Фабрики звезд" Виктория Дайнеко и заменит рэпера Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
В начале мая Машнов заявил, что принял решение выдвигаться в Госдуму от партии "Зеленая альтернатива".
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"Мы действительно не смогли прийти к согласию со Славой КПСС. Произошло это еще на этапе переговоров. Они завершились без результатов. Виктория Дайнеко пойдет первым номером списка", – подтвердили в партии.
Также в пресс-службе подтвердили, что Машнов не будет принимать участие в думских выборах от "Зеленой альтернативы".
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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Вячеслав Машнов (Слава КПСС)Гнойный (Вячеслав Машнов)РоссияВиктория ДайнекоГосдума РФКПССПолитика
 
 
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