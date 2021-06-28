https://ria.ru/20210628/dayneko-1738973286.html

Виктория Дайнеко возглавит "Зеленую альтернативу" на выборах в Госдуму

Виктория Дайнеко возглавит "Зеленую альтернативу" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 28.06.2021

Виктория Дайнеко возглавит "Зеленую альтернативу" на выборах в Госдуму

Федеральную часть списка партии "Зеленая альтернатива" возглавит победительница "Фабрики звезд" Виктория Дайнеко и заменит рэпера Вячеслава Машнова, известного... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T22:05

2021-06-28T22:05

2021-06-28T22:07

вячеслав машнов (слава кпсс)

гнойный (вячеслав машнов)

россия

виктория дайнеко

госдума рф

кпсс

политика

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Федеральную часть списка партии "Зеленая альтернатива" возглавит победительница "Фабрики звезд" Виктория Дайнеко и заменит рэпера Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.В начале мая Машнов заявил, что принял решение выдвигаться в Госдуму от партии "Зеленая альтернатива"."Мы действительно не смогли прийти к согласию со Славой КПСС. Произошло это еще на этапе переговоров. Они завершились без результатов. Виктория Дайнеко пойдет первым номером списка", – подтвердили в партии.Также в пресс-службе подтвердили, что Машнов не будет принимать участие в думских выборах от "Зеленой альтернативы".Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210607/dayneko-1735998914.html

https://ria.ru/20210618/partii-1737585266.html

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вячеслав машнов (слава кпсс), гнойный (вячеслав машнов), россия, виктория дайнеко, госдума рф, кпсс, политика