https://ria.ru/20210628/chuma-1738958594.html

В Воронежской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

В Воронежской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней - РИА Новости, 28.06.2021

В Воронежской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

Пятнадцать свиней погибли от африканской чумы свиней в Воронежской области на ферме, где содержалось 549 животных, сообщает в понедельник управление... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T19:22

2021-06-28T19:22

2021-06-28T19:22

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

калачеевский район

воронежская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Пятнадцать свиней погибли от африканской чумы свиней в Воронежской области на ферме, где содержалось 549 животных, сообщает в понедельник управление Россельхознадзора по Белгородской, Воронежской и Липецкой областям.Вспышку АЧС зафиксировали на одном из сельхозпредприятий в Никольском сельском поселении в Воробьёвском районе Воронежской области."В субботу, 26 июня, там погибло 15 животных. Результаты лабораторного исследования подтвердили диагноз АЧС. В настоящее время на сельхозпредприятии, где содержалось 549 голов свиней, проводятся мероприятия по предотвращению распространения болезни", - говорится в сообщении.В районе организуются санитарно-ветеринарные посты, в первой угрожаемой зоне, куда попадают села Никольское-1 и Никольское-2 Воробьевского района и село Серяково Калачеевского района, будет произведено отчуждение всего поголовья свиней."Пока точная причина возникновения болезни не установлена, но на предприятии уже выявлены нарушения правил содержания животных. Сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение чумы", - говорится в сообщении.По данным управления, в предыдущий раз крупную вспышку АЧС в Воронежской области фиксировали в 2020 году. В Калачеевском районе тогда уничтожили около 34 тысяч животных крупных производителей и еще 1,2 тысячи свиней с частных подворий. Причиной той вспышки АЧС назвали несоблюдение санитарных правил содержания животных.

https://ria.ru/20210625/vspyshka-1738534333.html

https://ria.ru/20201201/svini-1587114103.html

калачеевский район

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), калачеевский район, воронежская область, происшествия