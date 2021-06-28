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Байден примет нового премьера Израиля
Байден примет нового премьера Израиля - РИА Новости, 28.06.2021
Байден примет нового премьера Израиля
Президент США Джо Байден вскоре примет нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T21:56
2021-06-28T21:57
кнессет израиля
джо байден
сша
израиль
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден вскоре примет нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Президент ждет возможности принять премьер-министра Беннета скоро. Мы работаем над датой", - сказала Псаки на брифинге в понедельник.Тринадцатого июня Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие примерно два года возглавит Беннет. В тот же день Байден позвонил новому премьеру, поздравил и напомнил, что США - лучший друг Израиля.
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кнессет израиля, джо байден, сша, израиль, в мире
Байден примет нового премьера Израиля
21:56 28.06.2021 (обновлено: 21:57 28.06.2021)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Джо Байден рассказывает о программе вакцинации от COVID-19 в здании Белого дома в Вашингтоне, США
Президент США Джо Байден рассказывает о программе вакцинации от COVID-19 в здании Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© REUTERS / Carlos Barria

Байден примет нового премьера Израиля Нафтали Беннета

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден вскоре примет нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Президент ждет возможности принять премьер-министра Беннета скоро. Мы работаем над датой", - сказала Псаки на брифинге в понедельник.
Тринадцатого июня Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие примерно два года возглавит Беннет. В тот же день Байден позвонил новому премьеру, поздравил и напомнил, что США - лучший друг Израиля.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
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