https://ria.ru/20210628/bayden-1738972701.html

Байден примет нового премьера Израиля

Байден примет нового премьера Израиля - РИА Новости, 28.06.2021

Байден примет нового премьера Израиля

Президент США Джо Байден вскоре примет нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T21:56

2021-06-28T21:56

2021-06-28T21:57

кнессет израиля

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден вскоре примет нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Президент ждет возможности принять премьер-министра Беннета скоро. Мы работаем над датой", - сказала Псаки на брифинге в понедельник.Тринадцатого июня Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие примерно два года возглавит Беннет. В тот же день Байден позвонил новому премьеру, поздравил и напомнил, что США - лучший друг Израиля.

https://ria.ru/20210613/bayden-1736899733.html

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