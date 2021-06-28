https://ria.ru/20210628/balkany-1738886432.html

Захарова заявила, что Запад стремится подчинить территории Балкан

Захарова заявила, что Запад стремится подчинить территории Балкан - РИА Новости, 28.06.2021

Захарова заявила, что Запад стремится подчинить территории Балкан

Запад в рамках своей неоколониальной идеологии стремится подчинить территории и ресурсы Балкан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T12:42

2021-06-28T12:42

2021-06-28T12:42

россия

балканы

мария захарова

китай

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Запад в рамках своей неоколониальной идеологии стремится подчинить территории и ресурсы Балкан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Такой подход – не только отражение неоколониальной идеологии Запада, стремящегося подчинить себе территории балканских стран и их ресурсы. За примерами далеко ходить не надо – можете присмотреться к происходящему в соседних странах", - сказала Захарова, комментируя в интервью сербской газете "Курир" стремление Запада ограничить влияние России и Китая на Балканах.

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/guskova-1589223308.html

россия

балканы

китай

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россия, балканы, мария захарова, китай, в мире