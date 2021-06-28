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Захарова заявила, что Запад стремится подчинить территории Балкан
Захарова заявила, что Запад стремится подчинить территории Балкан - РИА Новости, 28.06.2021
Захарова заявила, что Запад стремится подчинить территории Балкан
Запад в рамках своей неоколониальной идеологии стремится подчинить территории и ресурсы Балкан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:42
2021-06-28T12:42
россия
балканы
мария захарова
китай
в мире
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Запад в рамках своей неоколониальной идеологии стремится подчинить территории и ресурсы Балкан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Такой подход – не только отражение неоколониальной идеологии Запада, стремящегося подчинить себе территории балканских стран и их ресурсы. За примерами далеко ходить не надо – можете присмотреться к происходящему в соседних странах", - сказала Захарова, комментируя в интервью сербской газете "Курир" стремление Запада ограничить влияние России и Китая на Балканах.
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россия, балканы, мария захарова, китай, в мире
Захарова заявила, что Запад стремится подчинить территории Балкан
12:42 28.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк

Захарова заявила, что Запад стремится подчинить территории и ресурсы Балкан

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Запад в рамках своей неоколониальной идеологии стремится подчинить территории и ресурсы Балкан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Такой подход – не только отражение неоколониальной идеологии Запада, стремящегося подчинить себе территории балканских стран и их ресурсы. За примерами далеко ходить не надо – можете присмотреться к происходящему в соседних странах", - сказала Захарова, комментируя в интервью сербской газете "Курир" стремление Запада ограничить влияние России и Китая на Балканах.
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