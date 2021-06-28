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Бабарико выступил в суде с последним словом
Бабарико выступил в суде с последним словом - РИА Новости, 28.06.2021
Бабарико выступил в суде с последним словом
Экс-претендент на пост президента Белоруссии и бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, выступая в суде с последним словом, заявил, что в... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T10:50
2021-06-28T17:02
дело белгазпромбанка
белгазпромбанк
виктор бабарико
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 28 июн — РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии и бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, выступая в суде с последним словом, заявил, что в рамках общения с коллегами не допускал "никакого намека" на возможность совершения противоправных действий.Ранее прокурор в ходе судебного заседания в Минске по уголовному делу Белгазпромбанка запросил для Бабарико 15 лет колонии усиленного режима. Это максимальное наказание, предусмотренное статьями Уголовного кодекса Белоруссии, которые ему инкриминируются. Другим фигурантам дела гособвинителем запрошено более мягкое наказание — от трех до шести с половиной лет лишения свободы, а одному обвиняемому прокурор предложил назначить ограничение свободы в связи с наличием у него хронического заболевания."Несмотря на то что, наверное, признание в преступлениях, которые я не совершал, &lt;…&gt; было бы с точки зрения материальных выгод более правильным, я не могу признаться в преступлениях, которые я не совершал. Мне не стыдно перед своими друзьями и близкими — в круг близких я включаю не только родственников, но и людей, которые были со мной по жизни, в том числе и по работе. &lt;…&gt; В рамках нашего общения (с коллегами. — Прим. ред.) не было допущено ни одного не то что противозаконного действия либо принуждения, но даже не было допущено никакого намека на возможность совершения противоправных действий", — сказал Бабарико.Он также заявил, что ему не стыдно перед сотрудниками Белгазпромбанка, который он долгое время возглавлял, за то, что вместе с ними был создан "один из лучших банков" в республике. "Его сделала в том числе и команда, часть которой находится в этой клетке и считает себя преступниками, которые считают меня тоже преступником и говорят о том, что все вот эти достижения было продиктованы взятками. &lt;…&gt; Я знаю, что это не так, потому что ни разу в жизни за все эти 25 лет эти люди, которые помогали расти мне, не услышали ни от меня, ни от кого-либо еще, что они должны какие-то действия предпринимать за что-то, в интересах иных людей, кроме наших клиентов, наших сотрудников и наших акционеров", — сказал подсудимый.Как заявил экс-банкир, что бы ни говорили на суде другие обвиняемые и их адвокаты, он в это "до сих пор не верит". Он также указал, что ему "не стыдно" перед другими фигурантами дела Белгазпромбанка, поскольку он их "никогда не обманывал".В отличие от Бабарико, другие обвиняемые по делу Белгазпромбанка в последнем слове чистосердечно признались в содеянных экономических преступлениях и попросили суд о снисхождении.Разбирательство по уголовному делу Белгазпромбанка началось в Минске в феврале. Рассмотрение ведет Верховный суд Белоруссии в выездном заседании в здании суда Московского района Минска. Всего в уголовном деле восемь фигурантов. С начала судебного заседания на процессе зачитали 120 томов материалов уголовного дела, допросили более 50 свидетелей.Бабарико сложил свои полномочия в банке в мае 2020 года в связи с решением баллотироваться в президенты Белоруссии. Однако кандидатом на высший государственный пост он зарегистрирован не был и на момент рассмотрения этого вопроса в ЦИК республики уже находился под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях.По данным белорусских правоохранительных органов, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020-го экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.Бабарико обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях — в особо крупном размере. Ему вменяется в вину также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. По инкриминируемым преступлениям Бабарико, в соответствии с белорусским законодательством, грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Ранее бывший банкир отказался заключить соглашение со следствием, он единственный из всех фигурантов уголовного дела вину не признал и отказался от дачи показаний на этапе следствия. Защита Бабарико настаивает на его невиновности и считает уголовное преследование политически мотивированным.
https://ria.ru/20210329/babariko-1603253907.html
https://ria.ru/20210406/babariko-1727027913.html
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дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, виктор бабарико, минск, белоруссия, в мире
Бабарико выступил в суде с последним словом
10:50 28.06.2021 (обновлено: 17:02 28.06.2021)
 
© Sputnik/Елена ВасильеваВиктор Бабарико в суде
Виктор Бабарико в суде
© Sputnik/Елена Васильева

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Бабарико выступил в суде с последним словом

Читать ria.ru в
МИНСК, 28 июн — РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии и бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, выступая в суде с последним словом, заявил, что в рамках общения с коллегами не допускал "никакого намека" на возможность совершения противоправных действий.
Ранее прокурор в ходе судебного заседания в Минске по уголовному делу Белгазпромбанка запросил для Бабарико 15 лет колонии усиленного режима. Это максимальное наказание, предусмотренное статьями Уголовного кодекса Белоруссии, которые ему инкриминируются. Другим фигурантам дела гособвинителем запрошено более мягкое наказание — от трех до шести с половиной лет лишения свободы, а одному обвиняемому прокурор предложил назначить ограничение свободы в связи с наличием у него хронического заболевания.
"Несмотря на то что, наверное, признание в преступлениях, которые я не совершал, <…> было бы с точки зрения материальных выгод более правильным, я не могу признаться в преступлениях, которые я не совершал. Мне не стыдно перед своими друзьями и близкими — в круг близких я включаю не только родственников, но и людей, которые были со мной по жизни, в том числе и по работе. <…> В рамках нашего общения (с коллегами. — Прим. ред.) не было допущено ни одного не то что противозаконного действия либо принуждения, но даже не было допущено никакого намека на возможность совершения противоправных действий", — сказал Бабарико.
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Он также заявил, что ему не стыдно перед сотрудниками Белгазпромбанка, который он долгое время возглавлял, за то, что вместе с ними был создан "один из лучших банков" в республике. "Его сделала в том числе и команда, часть которой находится в этой клетке и считает себя преступниками, которые считают меня тоже преступником и говорят о том, что все вот эти достижения было продиктованы взятками. <…> Я знаю, что это не так, потому что ни разу в жизни за все эти 25 лет эти люди, которые помогали расти мне, не услышали ни от меня, ни от кого-либо еще, что они должны какие-то действия предпринимать за что-то, в интересах иных людей, кроме наших клиентов, наших сотрудников и наших акционеров", — сказал подсудимый.
Как заявил экс-банкир, что бы ни говорили на суде другие обвиняемые и их адвокаты, он в это "до сих пор не верит". Он также указал, что ему "не стыдно" перед другими фигурантами дела Белгазпромбанка, поскольку он их "никогда не обманывал".
В отличие от Бабарико, другие обвиняемые по делу Белгазпромбанка в последнем слове чистосердечно признались в содеянных экономических преступлениях и попросили суд о снисхождении.
Разбирательство по уголовному делу Белгазпромбанка началось в Минске в феврале. Рассмотрение ведет Верховный суд Белоруссии в выездном заседании в здании суда Московского района Минска. Всего в уголовном деле восемь фигурантов. С начала судебного заседания на процессе зачитали 120 томов материалов уголовного дела, допросили более 50 свидетелей.
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Бабарико назвал свое уголовное преследование политически мотивированным
Бабарико сложил свои полномочия в банке в мае 2020 года в связи с решением баллотироваться в президенты Белоруссии. Однако кандидатом на высший государственный пост он зарегистрирован не был и на момент рассмотрения этого вопроса в ЦИК республики уже находился под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях.
По данным белорусских правоохранительных органов, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020-го экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.
Бабарико обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях — в особо крупном размере. Ему вменяется в вину также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. По инкриминируемым преступлениям Бабарико, в соответствии с белорусским законодательством, грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Ранее бывший банкир отказался заключить соглашение со следствием, он единственный из всех фигурантов уголовного дела вину не признал и отказался от дачи показаний на этапе следствия. Защита Бабарико настаивает на его невиновности и считает уголовное преследование политически мотивированным.
 
Дело БелгазпромбанкаБелгазпромбанкВиктор БабарикоМинскБелоруссияВ мире
 
 
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