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В Калининградской области рейсовый автобус врезался в дерево

В Калининградской области рейсовый автобус врезался в дерево - РИА Новости, 28.06.2021

В Калининградской области рейсовый автобус врезался в дерево

Рейсовый автобус врезался в дерево на трассе рядом с поселком Янтарный в Калининградской области, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T16:47

2021-06-28T16:47

2021-06-28T17:06

угибдд

янтарный

калининградская область

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 28 июн - РИА Новости. Рейсовый автобус врезался в дерево на трассе рядом с поселком Янтарный в Калининградской области, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД."На место аварии с автобусом, который врезался в дерево, выехала следственно-оперативная группа УМВД, на месте работают инспекторы УГИБДД, спасатели. Информация о количестве пострадавших уточняется", - сообщили в ведомстве.В свою очередь, пресс-служба правительства региона сообщила, что при столкновении автобуса с деревом под Калининградом пострадали 8 человек, в том числе двое детей."По предварительным данным, восемь пострадавших, погибших нет, среди пострадавших двое детей. На месте три бригады (скорой помощи – ред.) и три на подъезде. Пострадавшие направляются в медицинские организации региона. Причины ДТП выясняются", - сказали в правительстве.В пресс-службе уточнили, что автобус №120 направлялся из Калининграда в Янтарный.

https://ria.ru/20210627/avtoubs-1738794129.html

янтарный

калининградская область

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угибдд, янтарный, калининградская область, происшествия