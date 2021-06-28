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В Калининградской области рейсовый автобус врезался в дерево
В Калининградской области рейсовый автобус врезался в дерево - РИА Новости, 28.06.2021
В Калининградской области рейсовый автобус врезался в дерево
Рейсовый автобус врезался в дерево на трассе рядом с поселком Янтарный в Калининградской области, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T16:47
2021-06-28T16:47
2021-06-28T17:06
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янтарный
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КАЛИНИНГРАД, 28 июн - РИА Новости. Рейсовый автобус врезался в дерево на трассе рядом с поселком Янтарный в Калининградской области, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД."На место аварии с автобусом, который врезался в дерево, выехала следственно-оперативная группа УМВД, на месте работают инспекторы УГИБДД, спасатели. Информация о количестве пострадавших уточняется", - сообщили в ведомстве.В свою очередь, пресс-служба правительства региона сообщила, что при столкновении автобуса с деревом под Калининградом пострадали 8 человек, в том числе двое детей."По предварительным данным, восемь пострадавших, погибших нет, среди пострадавших двое детей. На месте три бригады (скорой помощи – ред.) и три на подъезде. Пострадавшие направляются в медицинские организации региона. Причины ДТП выясняются", - сказали в правительстве.В пресс-службе уточнили, что автобус №120 направлялся из Калининграда в Янтарный.
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угибдд, янтарный, калининградская область, происшествия
В Калининградской области рейсовый автобус врезался в дерево
16:47 28.06.2021 (обновлено: 17:06 28.06.2021)
В Калининградской области рейсовый автобус врезался в дерево, есть пострадавшие