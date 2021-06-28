https://ria.ru/20210628/avstriya-1738920090.html

В Австрии рассказали о переговорах по "Спутнику V"

В Австрии рассказали о переговорах по "Спутнику V" - РИА Новости, 28.06.2021

В Австрии рассказали о переговорах по "Спутнику V"

Австрия вела переговоры о закупке российской вакцины "Спутник V" при условии ее безопасности и "зеленого света" со стороны европейского регулятора EMA, пока... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:53

2021-06-28T15:53

2021-06-28T16:06

россия

александер шалленберг

мид австрии

воз

рим

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_0:121:3173:1906_1920x0_80_0_0_1c4739126fa6a3558724b4b2366d5536.jpg

РИМ, 28 июн - РИА Новости, Александр Логунов. Австрия вела переговоры о закупке российской вакцины "Спутник V" при условии ее безопасности и "зеленого света" со стороны европейского регулятора EMA, пока этого нет, заявил в понедельник РИА Новости глава МИД Австрии Александер Шалленберг."Мы вели переговоры по "Спутнику", но на совершенно ясных условиях: вакцина должна быть безопасной и получить "зеленый свет" со стороны EMA. Наша позиция всегда была такой и, к сожалению, к настоящему моменту "Спутник V" не допущен, даже со стороны ВОЗ. То есть ВОЗ одобрила китайские препараты, а российскую - нет", - сказал Шалленберг на полях встречи международной коалиции в Риме по борьбе с террористической группировкой ИГ*.* Террористическая организация, запрещенная в России

россия

рим

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александер шалленберг, мид австрии, воз, рим, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, австрия, в мире