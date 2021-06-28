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В Австрии рассказали о переговорах по "Спутнику V"
В Австрии рассказали о переговорах по "Спутнику V" - РИА Новости, 28.06.2021
В Австрии рассказали о переговорах по "Спутнику V"
Австрия вела переговоры о закупке российской вакцины "Спутник V" при условии ее безопасности и "зеленого света" со стороны европейского регулятора EMA, пока... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:53
2021-06-28T16:06
россия
александер шалленберг
мид австрии
воз
рим
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИМ, 28 июн - РИА Новости, Александр Логунов. Австрия вела переговоры о закупке российской вакцины "Спутник V" при условии ее безопасности и "зеленого света" со стороны европейского регулятора EMA, пока этого нет, заявил в понедельник РИА Новости глава МИД Австрии Александер Шалленберг."Мы вели переговоры по "Спутнику", но на совершенно ясных условиях: вакцина должна быть безопасной и получить "зеленый свет" со стороны EMA. Наша позиция всегда была такой и, к сожалению, к настоящему моменту "Спутник V" не допущен, даже со стороны ВОЗ. То есть ВОЗ одобрила китайские препараты, а российскую - нет", - сказал Шалленберг на полях встречи международной коалиции в Риме по борьбе с террористической группировкой ИГ*.* Террористическая организация, запрещенная в России
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россия, александер шалленберг, мид австрии, воз, рим, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, австрия, в мире
В Австрии рассказали о переговорах по "Спутнику V"
15:53 28.06.2021 (обновлено: 16:06 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Австрия вела переговоры о закупке "Спутника v" при ее безопасности и "зеленого света" от ЕМА

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РИМ, 28 июн - РИА Новости, Александр Логунов. Австрия вела переговоры о закупке российской вакцины "Спутник V" при условии ее безопасности и "зеленого света" со стороны европейского регулятора EMA, пока этого нет, заявил в понедельник РИА Новости глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
"Мы вели переговоры по "Спутнику", но на совершенно ясных условиях: вакцина должна быть безопасной и получить "зеленый свет" со стороны EMA. Наша позиция всегда была такой и, к сожалению, к настоящему моменту "Спутник V" не допущен, даже со стороны ВОЗ. То есть ВОЗ одобрила китайские препараты, а российскую - нет", - сказал Шалленберг на полях встречи международной коалиции в Риме по борьбе с террористической группировкой ИГ*.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
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