https://ria.ru/20210628/aviaudar-1738846744.html

NYT: США атаковали базу для запуска дронов проиранских ополченцев в Ираке

NYT: США атаковали базу для запуска дронов проиранских ополченцев в Ираке - РИА Новости, 28.06.2021

NYT: США атаковали базу для запуска дронов проиранских ополченцев в Ираке

База для запуска беспилотных летательных аппаратов в Ираке, принадлежавшая проиранским группировкам ополченцев, уничтожена в результате удара американских ВВС,... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T07:03

2021-06-28T07:03

2021-06-28T07:13

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. База для запуска беспилотных летательных аппаратов в Ираке, принадлежавшая проиранским группировкам ополченцев, уничтожена в результате удара американских ВВС, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.Отмечается, что целью авиаударов в Сирии были объекты, преимущественно использовавшиеся для материально-технического обеспечения.Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии, это было сделано для устранения угрозы и в ответ на ряд нападений, нацеленных "на интересы Соединенных Штатов" в Ираке. Пентагон подчеркнул, что удары были произведены по оружейным складам и оперативным объектам, которыми пользовались несколько группировок, в том числе ополчение "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Сайид аш-Шухада".

https://ria.ru/20210628/siriya-1738842831.html

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министерство обороны сша, ирак, сирия, хезболла, сша, в мире