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NYT: США атаковали базу для запуска дронов проиранских ополченцев в Ираке
NYT: США атаковали базу для запуска дронов проиранских ополченцев в Ираке - РИА Новости, 28.06.2021
NYT: США атаковали базу для запуска дронов проиранских ополченцев в Ираке
База для запуска беспилотных летательных аппаратов в Ираке, принадлежавшая проиранским группировкам ополченцев, уничтожена в результате удара американских ВВС,... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T07:03
2021-06-28T07:13
министерство обороны сша
ирак
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. База для запуска беспилотных летательных аппаратов в Ираке, принадлежавшая проиранским группировкам ополченцев, уничтожена в результате удара американских ВВС, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.Отмечается, что целью авиаударов в Сирии были объекты, преимущественно использовавшиеся для материально-технического обеспечения.Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии, это было сделано для устранения угрозы и в ответ на ряд нападений, нацеленных "на интересы Соединенных Штатов" в Ираке. Пентагон подчеркнул, что удары были произведены по оружейным складам и оперативным объектам, которыми пользовались несколько группировок, в том числе ополчение "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Сайид аш-Шухада".
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министерство обороны сша, ирак, сирия, хезболла, сша, в мире
NYT: США атаковали базу для запуска дронов проиранских ополченцев в Ираке
07:03 28.06.2021 (обновлено: 07:13 28.06.2021)
 
© Фото : U.S. Army / Sgt. Matthew CraneАмериканский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия
Американский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Фото : U.S. Army / Sgt. Matthew Crane

NYT: США уничтожили базу для запуска дронов проиранских ополченцев в Ираке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. База для запуска беспилотных летательных аппаратов в Ираке, принадлежавшая проиранским группировкам ополченцев, уничтожена в результате удара американских ВВС, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Отмечается, что целью авиаударов в Сирии были объекты, преимущественно использовавшиеся для материально-технического обеспечения.
Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии, это было сделано для устранения угрозы и в ответ на ряд нападений, нацеленных "на интересы Соединенных Штатов" в Ираке. Пентагон подчеркнул, что удары были произведены по оружейным складам и оперативным объектам, которыми пользовались несколько группировок, в том числе ополчение "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Сайид аш-Шухада".
Американский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
03:29Война в Сирии
При авиаударе США на востоке Сирии погиб ребенок, сообщило СМИ
 
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