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Россия возобновила авиасообщение с США, Италией и шестью другими странами
Россия возобновила авиасообщение с США, Италией и шестью другими странами - РИА Новости, 28.06.2021
Россия возобновила авиасообщение с США, Италией и шестью другими странами
РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T06:20
2021-06-28T06:20
россия
кипр
бельгия
ирландия
северная македония
доха
иордания
италия
сша
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Россия возобновляет прерванное из-за пандемии COVID-19 регулярное авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и США.С понедельника в Бельгию доступны полеты по маршруту Москва — Брюссель четыре раза в неделю, в Болгарию — по направлениям Москва — София, Москва — Варна, Москва — Бургас по четыре рейса в неделю и Екатеринбург — Бургас, Екатеринбург — Варна, Минеральные Воды — Варна, Самара — Бургас, Ростов-на-Дону — Варна, Ростов-на-Дону — Бургас по одному рейсу в неделю. В Иорданию становятся доступными полеты Москва — Амман и Москва — Акаба по два рейса в неделю на каждом направлении, в Ирландию — Москва — Дублин также по два рейса в неделю.В Италию теперь разрешаются полеты Москва — Рим и Москва — Милан по четыре раза в неделю, а Москва — Венеция и Москва — Неаполь по два рейса в неделю. На Кипр можно попасть рейсами Москва — Ларнака (четыре раза в неделю), Москва — Пафос (три в неделю). Из других российских аэропортов, из которых возобновлены международные рейсы, разрешаются полеты в Ларнаку и Пафос по два рейса в неделю на каждом направлении. Также разрешен один рейс в неделю Москва — Скопье (Северная Македония).Кроме того, с 28 июня возобновляется авиасообщение с Соединенными Штатами по направлениям Москва — Вашингтон и Москва — Нью-Йорк с частотой два рейса в неделю.Увеличение числа рейсов и в "открытые" страныПомимо этого, с 28 июня увеличивается число регулярных авиарейсов на взаимной основе в несколько стран, куда ранее уже возобновили полеты: в Австрию (по направлению Москва — Вена с двух до семи рейсов в неделю), Азербайджан (по маршруту Москва — Баку с трех до четырех рейсов в неделю), Армению (по направлению Москва — Ереван с пяти до шести рейсов в неделю).В Грецию по направлениям Москва — Афины добавляется с четырех до семи рейсов в неделю, также разрешаются полеты Москва — Салоники и Москва — Ираклион по пять рейсов в неделю, Москва — Родос и Москва — Корфу по четыре рейса в неделю, Москва — Араксос и Москва — Закинтос по два рейса в неделю, Ростов-на-Дону — Салоники, Минеральные Воды — Салоники и Самара — Салоники также по два рейса в неделю, Краснодар — Салоники и Казань — Салоники по одному рейсу в неделю.В Катар по направлениям Москва — Доха число авиарейсов увеличивается с четырех до семи в неделю, Санкт-Петербург — Доха — с частотой два рейса в неделю, в Сербию по направлениям Ростов-на-Дону — Белград и Краснодар — Белград также по два рейса в неделю, в Финляндию по маршруту Москва — Хельсинки с семи до 14 рейсов в неделю, в Хорватию по маршрутам Москва — Сплит, Москва — Дубровник и Москва — Пула с частотой два рейса в неделю по каждому направлению и в Швейцарию (по маршрутам Москва — Женева и Москва — Цюрих с трех до семи рейсов в неделю на каждом маршруте).Также возобновляются перелеты за границу из международных аэропортов в Брянске и Ульяновске.ПЦР по прилету в ГрециюРанее власти Греции поменяли правила для въезжающих в страну россиян.Теперь российским туристам необходимо будет проходить тестирование на коронавирусную инфекцию прямо на границе государства.Новые правила вступят в силу в 06:00 30 июня.Ранее Афины продлили до 3 июля правила въезда в страну для иностранцев, но накануне в них внесли изменения, касающиеся только россиян.Новые правила распространяются на граждан России от двенадцати лет.Прекращение авиасообщенияРоссия из-за пандемии COVID-19 с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других. С августа прошлого года началось постепенное возобновление международного авиасообщения.К 28 июня власти разрешили рейсы в 42 страны. Кроме того, ранее возобновлялись полеты в Танзанию, однако из-за эпидемиологической обстановки их снова приостановили.
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Россия возобновила авиасообщение с США, Италией и шестью другими странами
06:20 28.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк

Россия возобновила авиасообщение с США, Италией и шестью другими странами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Россия возобновляет прерванное из-за пандемии COVID-19 регулярное авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и США.
С понедельника в Бельгию доступны полеты по маршруту Москва — Брюссель четыре раза в неделю, в Болгарию — по направлениям Москва — София, Москва — Варна, Москва — Бургас по четыре рейса в неделю и Екатеринбург — Бургас, Екатеринбург — Варна, Минеральные Воды — Варна, Самара — Бургас, Ростов-на-Дону — Варна, Ростов-на-Дону — Бургас по одному рейсу в неделю. В Иорданию становятся доступными полеты Москва — Амман и Москва — Акаба по два рейса в неделю на каждом направлении, в Ирландию — Москва — Дублин также по два рейса в неделю.
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Названы правила въезда в страны, с которыми возобновляется авиасообщение
В Италию теперь разрешаются полеты Москва — Рим и Москва — Милан по четыре раза в неделю, а Москва — Венеция и Москва — Неаполь по два рейса в неделю. На Кипр можно попасть рейсами Москва — Ларнака (четыре раза в неделю), Москва — Пафос (три в неделю). Из других российских аэропортов, из которых возобновлены международные рейсы, разрешаются полеты в Ларнаку и Пафос по два рейса в неделю на каждом направлении. Также разрешен один рейс в неделю Москва — Скопье (Северная Македония).
Кроме того, с 28 июня возобновляется авиасообщение с Соединенными Штатами по направлениям Москва — Вашингтон и Москва — Нью-Йорк с частотой два рейса в неделю.

Увеличение числа рейсов и в "открытые" страны

Помимо этого, с 28 июня увеличивается число регулярных авиарейсов на взаимной основе в несколько стран, куда ранее уже возобновили полеты: в Австрию (по направлению Москва — Вена с двух до семи рейсов в неделю), Азербайджан (по маршруту Москва — Баку с трех до четырех рейсов в неделю), Армению (по направлению Москва — Ереван с пяти до шести рейсов в неделю).
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Turkish Airlines возобновляет полеты в Россию
В Грецию по направлениям Москва — Афины добавляется с четырех до семи рейсов в неделю, также разрешаются полеты Москва — Салоники и Москва — Ираклион по пять рейсов в неделю, Москва — Родос и Москва — Корфу по четыре рейса в неделю, Москва — Араксос и Москва — Закинтос по два рейса в неделю, Ростов-на-Дону — Салоники, Минеральные Воды — Салоники и Самара — Салоники также по два рейса в неделю, Краснодар — Салоники и Казань — Салоники по одному рейсу в неделю.
В Катар по направлениям Москва — Доха число авиарейсов увеличивается с четырех до семи в неделю, Санкт-Петербург — Доха — с частотой два рейса в неделю, в Сербию по направлениям Ростов-на-Дону — Белград и Краснодар — Белград также по два рейса в неделю, в Финляндию по маршруту Москва — Хельсинки с семи до 14 рейсов в неделю, в Хорватию по маршрутам Москва — Сплит, Москва — Дубровник и Москва — Пула с частотой два рейса в неделю по каждому направлению и в Швейцарию (по маршрутам Москва — Женева и Москва — Цюрих с трех до семи рейсов в неделю на каждом маршруте).
Также возобновляются перелеты за границу из международных аэропортов в Брянске и Ульяновске.
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ПЦР по прилету в Грецию

Ранее власти Греции поменяли правила для въезжающих в страну россиян.
Теперь российским туристам необходимо будет проходить тестирование на коронавирусную инфекцию прямо на границе государства.
Новые правила вступят в силу в 06:00 30 июня.
Ранее Афины продлили до 3 июля правила въезда в страну для иностранцев, но накануне в них внесли изменения, касающиеся только россиян.
Новые правила распространяются на граждан России от двенадцати лет.
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Прекращение авиасообщения

Россия из-за пандемии COVID-19 с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других. С августа прошлого года началось постепенное возобновление международного авиасообщения.
К 28 июня власти разрешили рейсы в 42 страны. Кроме того, ранее возобновлялись полеты в Танзанию, однако из-за эпидемиологической обстановки их снова приостановили.
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