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Путин назвал вооруженные силы сплавом инноваций и знаний
Путин назвал вооруженные силы сплавом инноваций и знаний - РИА Новости, 28.06.2021
Путин назвал вооруженные силы сплавом инноваций и знаний
Президент России Владимир Путин заявил, что вооруженные силы сейчас представляют собой сплав передовых технологий, инноваций и знаний. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:48
2021-06-28T14:48
россия
владимир путин
технологии
безопасность
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что вооруженные силы сейчас представляют собой сплав передовых технологий, инноваций и знаний.На встрече с выпускниками военных вузов в Кремле он подчеркнул, что командирам в ВС нужна не только фундаментальная теоретическая подготовка, но и готовность помогать подчиненным осваивать новейшие образцы военной техники."Потому что современные вооруженные силы - это настоящий сплав передовых технологий, инноваций и знаний", - заявил президент РФ.
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россия, владимир путин, технологии, безопасность
Путин назвал вооруженные силы сплавом инноваций и знаний
14:48 28.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Терещенко / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Михаил Терещенко
Перейти в фотобанк

Путин назвал современные вооруженные силы сплавом передовых технологий, инноваций и знаний

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что вооруженные силы сейчас представляют собой сплав передовых технологий, инноваций и знаний.
На встрече с выпускниками военных вузов в Кремле он подчеркнул, что командирам в ВС нужна не только фундаментальная теоретическая подготовка, но и готовность помогать подчиненным осваивать новейшие образцы военной техники.
"Потому что современные вооруженные силы - это настоящий сплав передовых технологий, инноваций и знаний", - заявил президент РФ.
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