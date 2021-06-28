https://ria.ru/20210628/armiya-1738907999.html
Путин назвал вооруженные силы сплавом инноваций и знаний
Путин назвал вооруженные силы сплавом инноваций и знаний - РИА Новости, 28.06.2021
Путин назвал вооруженные силы сплавом инноваций и знаний
Президент России Владимир Путин заявил, что вооруженные силы сейчас представляют собой сплав передовых технологий, инноваций и знаний. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:48
2021-06-28T14:48
2021-06-28T14:48
россия
владимир путин
технологии
безопасность
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что вооруженные силы сейчас представляют собой сплав передовых технологий, инноваций и знаний.На встрече с выпускниками военных вузов в Кремле он подчеркнул, что командирам в ВС нужна не только фундаментальная теоретическая подготовка, но и готовность помогать подчиненным осваивать новейшие образцы военной техники."Потому что современные вооруженные силы - это настоящий сплав передовых технологий, инноваций и знаний", - заявил президент РФ.
https://ria.ru/20210626/gonka-1738704586.html
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россия, владимир путин, технологии, безопасность
Путин назвал вооруженные силы сплавом инноваций и знаний
Путин назвал современные вооруженные силы сплавом передовых технологий, инноваций и знаний