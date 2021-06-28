https://ria.ru/20210628/arest-1738948534.html

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в угоне автомобиля ДПС

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в угоне автомобиля ДПС - РИА Новости, 28.06.2021

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в угоне автомобиля ДПС

Пресненский суд Москвы в понедельник арестовал Олега Радченко по делу об угоне автомобиля ДПС в центре Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T18:21

2021-06-28T18:21

2021-06-28T18:21

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник арестовал Олега Радченко по делу об угоне автомобиля ДПС в центре Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Радченко Олега Геннадьевича сроком до 28 августа 2021 года", - сказала она.Радченко вменяется неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (часть 1 статьи 166 УК РФ).Накануне в центре Москвы в районе улицы Воздвиженка сотрудники ДПС остановили автомобиль Радченко. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ, тот воспользовался тем, что служебная машина ДПС была не закрыта, угнал ее и уехал в сторону МКАД, задержать его удалось лишь на Минском шоссе.Максимальное наказание за данное преступление - лишение свободы на срок до пяти лет, самое мягкое - штраф до 120 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210424/skoraya-1729739114.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/ugon-1734426645.html

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россия, москва, происшествия