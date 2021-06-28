https://ria.ru/20210628/ammiak-1738939677.html

В Кирове произошла утечка аммиака

В Кирове произошла утечка аммиака - РИА Новости, 28.06.2021

В Кирове произошла утечка аммиака

Утечка аммиака произошла на хладокомбинате в Кирове, пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T17:44

2021-06-28T17:44

2021-06-28T17:48

россия

киров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости. Утечка аммиака произошла на хладокомбинате в Кирове, пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС.Информация о том, что в городе Кирове на территории АО "Кировский Хладокомбинат" произошла утечка аммиака, поступила в понедельник в 16.03."К ликвидации последствий были привлечены 33 человека, 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 24 человека, 8 единиц техники. По состоянию на 17.10, к ликвидации последствий привлечены 113 человек, 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 45 человек, 11 единиц техники. Пострадавших, по предварительной информации, нет", - говорится в сообщении.В свою очередь в минздраве Кировской области РИА Новости сообщили, что "на месте дежурит бригада скорой медицинской помощи, обращений от пострадавших пока не зарегистрировано".Как сообщается на сайте предприятия, Кировский хладокомбинат – одно из крупнейших заводов-производителей мороженого в России с 80-летней историей.

https://ria.ru/20210626/yakutiya-1738728687.html

россия

киров

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2021

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россия, киров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия