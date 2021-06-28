Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210628/ammiak-1738939677.html
В Кирове произошла утечка аммиака
В Кирове произошла утечка аммиака - РИА Новости, 28.06.2021
В Кирове произошла утечка аммиака
Утечка аммиака произошла на хладокомбинате в Кирове, пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T17:44
2021-06-28T17:48
россия
киров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3b5ee72c9abf939112d0bea672f5282.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости. Утечка аммиака произошла на хладокомбинате в Кирове, пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС.Информация о том, что в городе Кирове на территории АО "Кировский Хладокомбинат" произошла утечка аммиака, поступила в понедельник в 16.03."К ликвидации последствий были привлечены 33 человека, 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 24 человека, 8 единиц техники. По состоянию на 17.10, к ликвидации последствий привлечены 113 человек, 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 45 человек, 11 единиц техники. Пострадавших, по предварительной информации, нет", - говорится в сообщении.В свою очередь в минздраве Кировской области РИА Новости сообщили, что "на месте дежурит бригада скорой медицинской помощи, обращений от пострадавших пока не зарегистрировано".Как сообщается на сайте предприятия, Кировский хладокомбинат – одно из крупнейших заводов-производителей мороженого в России с 80-летней историей.
https://ria.ru/20210626/yakutiya-1738728687.html
россия
киров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_91c73e7972f703e2fdaea892e6f31c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, киров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
В Кирове произошла утечка аммиака
17:44 28.06.2021 (обновлено: 17:48 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

Утечка аммиака произошла на хладокомбинате в Кирове, пострадавших нет

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости. Утечка аммиака произошла на хладокомбинате в Кирове, пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС.
Информация о том, что в городе Кирове на территории АО "Кировский Хладокомбинат" произошла утечка аммиака, поступила в понедельник в 16.03.
"К ликвидации последствий были привлечены 33 человека, 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 24 человека, 8 единиц техники. По состоянию на 17.10, к ликвидации последствий привлечены 113 человек, 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 45 человек, 11 единиц техники. Пострадавших, по предварительной информации, нет", - говорится в сообщении.
В свою очередь в минздраве Кировской области РИА Новости сообщили, что "на месте дежурит бригада скорой медицинской помощи, обращений от пострадавших пока не зарегистрировано".
Как сообщается на сайте предприятия, Кировский хладокомбинат – одно из крупнейших заводов-производителей мороженого в России с 80-летней историей.
Утечка нефтепродуктов в реку - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
26 июня, 13:23
В Якутии произошла утечка нефти в реку
 
РоссияКировМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали
08:15Заместителя премьера Австралии оштрафовали за отсутствие маски
08:13Аналитики рассказали о взрывном спросе на аренду самокатов в России
08:09С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек
08:06В Хабаровский край поступили 50 тысяч доз вакцины от COVID-19
08:01Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия
08:00Турецкие амбиции. Грозит ли Стамбульский канал российскому флоту
07:39Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией
07:38В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей
07:12"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша
07:07В Пензе загорелся торговый центр
06:51В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес
06:11Эксперт не ждет снижения заболеваемости COVID-19 после жарких дней
06:09Россияне стали чаще платить по "плохим" долгам
06:06Карту "Мир" с июля должно принимать большее число российских магазинов
05:49Мошенники начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе в Москве
05:13Эксперт рассказал, чем опасна полная разрядка и зарядка смартфона
05:06В Польше заподозрили Украину в симпатиях к нацистам
05:04Юрист: для введения обязательной вакцинации нужен специальный закон
04:43Источник: трое пропавших на реке в Приморье детей являются братьями
Лента новостейМолния