https://ria.ru/20210628/ammiak-1738939677.html
В Кирове произошла утечка аммиака
В Кирове произошла утечка аммиака - РИА Новости, 28.06.2021
В Кирове произошла утечка аммиака
Утечка аммиака произошла на хладокомбинате в Кирове, пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T17:44
2021-06-28T17:44
2021-06-28T17:48
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происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости. Утечка аммиака произошла на хладокомбинате в Кирове, пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС.Информация о том, что в городе Кирове на территории АО "Кировский Хладокомбинат" произошла утечка аммиака, поступила в понедельник в 16.03."К ликвидации последствий были привлечены 33 человека, 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 24 человека, 8 единиц техники. По состоянию на 17.10, к ликвидации последствий привлечены 113 человек, 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 45 человек, 11 единиц техники. Пострадавших, по предварительной информации, нет", - говорится в сообщении.В свою очередь в минздраве Кировской области РИА Новости сообщили, что "на месте дежурит бригада скорой медицинской помощи, обращений от пострадавших пока не зарегистрировано".Как сообщается на сайте предприятия, Кировский хладокомбинат – одно из крупнейших заводов-производителей мороженого в России с 80-летней историей.
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россия, киров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
В Кирове произошла утечка аммиака
17:44 28.06.2021 (обновлено: 17:48 28.06.2021)
Утечка аммиака произошла на хладокомбинате в Кирове, пострадавших нет
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости.
Утечка аммиака произошла на хладокомбинате в Кирове
, пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС
.
Информация о том, что в городе Кирове на территории АО "Кировский Хладокомбинат" произошла утечка аммиака, поступила в понедельник в 16.03.
"К ликвидации последствий были привлечены 33 человека, 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 24 человека, 8 единиц техники. По состоянию на 17.10, к ликвидации последствий привлечены 113 человек, 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 45 человек, 11 единиц техники. Пострадавших, по предварительной информации, нет", - говорится в сообщении.
В свою очередь в минздраве Кировской области РИА Новости сообщили, что "на месте дежурит бригада скорой медицинской помощи, обращений от пострадавших пока не зарегистрировано".
Как сообщается на сайте предприятия, Кировский хладокомбинат – одно из крупнейших заводов-производителей мороженого в России с 80-летней историей.