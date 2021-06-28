https://ria.ru/20210628/alentova-1738966742.html
Актриса Вера Алентова попала в больницу
Актриса Вера Алентова попала в больницу - РИА Новости, 28.06.2021
Актриса Вера Алентова попала в больницу
Актрису Веру Алентову положили в одну из московских больниц с подозрением на коронавирус, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T20:34
2021-06-28T20:34
2021-06-28T22:52
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вера алентова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581919873_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_a0e7cc82b3adccb527b9ab36bafd416a.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Актрису Веру Алентову положили в одну из московских больниц с подозрением на коронавирус, сообщает РЕН ТВ. Артистка сдала тест и ждет результаты. Вера Алентова окончила Школу-студию МХАТ, после чего поступила на работу в Московский театр имени Пушкина. За свою карьеру исполнила несколько десятков ролей в театре. За плечами актрисы более 50 ролей в кино, включая роли в фильмах "Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Дни летные" и других. Актрису наградили Госпремиями СССР и РСФСР, орденами Дружбы, Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 1992 году Алентова удостоена звания народной артистки России.
https://ria.ru/20210625/maksim-1738670902.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581919873_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_58ecedf73883650f503de8606093b270.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вера алентова
Актриса Вера Алентова попала в больницу
20:34 28.06.2021 (обновлено: 22:52 28.06.2021)
Народная артистка России Вера Алентова попала в больницу