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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210628/alentova-1738966742.html
Актриса Вера Алентова попала в больницу
Актриса Вера Алентова попала в больницу - РИА Новости, 28.06.2021
Актриса Вера Алентова попала в больницу
Актрису Веру Алентову положили в одну из московских больниц с подозрением на коронавирус, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T20:34
2021-06-28T22:52
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вера алентова
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Актрису Веру Алентову положили в одну из московских больниц с подозрением на коронавирус, сообщает РЕН ТВ. Артистка сдала тест и ждет результаты. Вера Алентова окончила Школу-студию МХАТ, после чего поступила на работу в Московский театр имени Пушкина. За свою карьеру исполнила несколько десятков ролей в театре. За плечами актрисы более 50 ролей в кино, включая роли в фильмах "Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Дни летные" и других. Актрису наградили Госпремиями СССР и РСФСР, орденами Дружбы, Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 1992 году Алентова удостоена звания народной артистки России.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вера алентова
Актриса Вера Алентова попала в больницу
20:34 28.06.2021 (обновлено: 22:52 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктриса Вера Алентова
Актриса Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Народная артистка России Вера Алентова попала в больницу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Актрису Веру Алентову положили в одну из московских больниц с подозрением на коронавирус, сообщает РЕН ТВ.
Артистка сдала тест и ждет результаты.
Вера Алентова окончила Школу-студию МХАТ, после чего поступила на работу в Московский театр имени Пушкина. За свою карьеру исполнила несколько десятков ролей в театре. За плечами актрисы более 50 ролей в кино, включая роли в фильмах "Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Дни летные" и других.
Актрису наградили Госпремиями СССР и РСФСР, орденами Дружбы, Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 1992 году Алентова удостоена звания народной артистки России.
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КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВера Алентова
 
 
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