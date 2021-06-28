https://ria.ru/20210628/alentova-1738966742.html

Актриса Вера Алентова попала в больницу

Актриса Вера Алентова попала в больницу - РИА Новости, 28.06.2021

Актриса Вера Алентова попала в больницу

Актрису Веру Алентову положили в одну из московских больниц с подозрением на коронавирус, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T20:34

2021-06-28T20:34

2021-06-28T22:52

культура

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

вера алентова

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Актрису Веру Алентову положили в одну из московских больниц с подозрением на коронавирус, сообщает РЕН ТВ. Артистка сдала тест и ждет результаты. Вера Алентова окончила Школу-студию МХАТ, после чего поступила на работу в Московский театр имени Пушкина. За свою карьеру исполнила несколько десятков ролей в театре. За плечами актрисы более 50 ролей в кино, включая роли в фильмах "Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Дни летные" и других. Актрису наградили Госпремиями СССР и РСФСР, орденами Дружбы, Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 1992 году Алентова удостоена звания народной артистки России.

https://ria.ru/20210625/maksim-1738670902.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вера алентова