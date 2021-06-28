https://ria.ru/20210628/abkhaziya-1738901752.html

Эксперты рассказали о правилах посещения туристами Абхазии

Эксперты рассказали о правилах посещения туристами Абхазии - РИА Новости, 28.06.2021

Эксперты рассказали о правилах посещения туристами Абхазии

Эксперты рассказали, какие документы нужны отдыхающим, отправляющимся в Абхазию, и придется ли подтверждать антиковидный статус, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T14:18

2021-06-28T14:18

2021-06-28T14:18

коронавирус covid-19

отдых в россии 2021 летом

отдых на море

куда поехать

вакцинация

отдых

туризм

коронавирус в россии

туризм

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие документы нужны отдыхающим, отправляющимся в Абхазию, и придется ли подтверждать антиковидный статус, сообщает АТОР.С 1 июля на Кубани для заселения в зарегистрированные средства размещения (отели, мини-гостиницы, санатории, пансионаты, хостелы) туристы должны предъявить документ о вакцинации или об отрицательном ПЦР-анализе на коронавирус. Такое требование закреплено в постановлении губернатора №369 от 24 июня 2021 года.Многие путешественники приезжают в Абхазию через Краснодарский край. В Минкурортов региона пояснили, что от них справок требовать не будут, если они не останутся тут на ночевку. Проверок в аэропорту или на въездах в край не предусмотрено. Власти соседней республики не планируют ужесточать условия въезда россиян. "На данный момент у нас нет никаких ограничений, по нашим данным на территории Абхазии ПЦР-тесты либо иные справки не планируется вводить", — сообщили экспертам ассоциации в министерстве туризма Абхазии.

https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html

абхазия

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