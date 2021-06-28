https://ria.ru/20210628/abkhaziya-1738901752.html
Эксперты рассказали о правилах посещения туристами Абхазии
Эксперты рассказали о правилах посещения туристами Абхазии - РИА Новости, 28.06.2021
Эксперты рассказали о правилах посещения туристами Абхазии
Эксперты рассказали, какие документы нужны отдыхающим, отправляющимся в Абхазию, и придется ли подтверждать антиковидный статус, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:18
2021-06-28T14:18
2021-06-28T14:18
коронавирус covid-19
отдых в россии 2021 летом
отдых на море
куда поехать
вакцинация
отдых
туризм
коронавирус в россии
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580112894_213:0:1152:528_1920x0_80_0_0_dd28593b041686bb4ebc8d30af4f11ac.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие документы нужны отдыхающим, отправляющимся в Абхазию, и придется ли подтверждать антиковидный статус, сообщает АТОР.С 1 июля на Кубани для заселения в зарегистрированные средства размещения (отели, мини-гостиницы, санатории, пансионаты, хостелы) туристы должны предъявить документ о вакцинации или об отрицательном ПЦР-анализе на коронавирус. Такое требование закреплено в постановлении губернатора №369 от 24 июня 2021 года.Многие путешественники приезжают в Абхазию через Краснодарский край. В Минкурортов региона пояснили, что от них справок требовать не будут, если они не останутся тут на ночевку. Проверок в аэропорту или на въездах в край не предусмотрено. Власти соседней республики не планируют ужесточать условия въезда россиян. "На данный момент у нас нет никаких ограничений, по нашим данным на территории Абхазии ПЦР-тесты либо иные справки не планируется вводить", — сообщили экспертам ассоциации в министерстве туризма Абхазии.
https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html
абхазия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580112894_448:0:1152:528_1920x0_80_0_0_b0419fe4f6bceb7865b75871a2562302.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, отдых в россии 2021 летом, отдых на море, куда поехать, вакцинация, отдых, коронавирус в россии, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, абхазия, краснодарский край