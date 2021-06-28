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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210628/abkhaziya-1738901752.html
Эксперты рассказали о правилах посещения туристами Абхазии
Эксперты рассказали о правилах посещения туристами Абхазии - РИА Новости, 28.06.2021
Эксперты рассказали о правилах посещения туристами Абхазии
Эксперты рассказали, какие документы нужны отдыхающим, отправляющимся в Абхазию, и придется ли подтверждать антиковидный статус, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:18
2021-06-28T14:18
коронавирус covid-19
отдых в россии 2021 летом
отдых на море
куда поехать
вакцинация
отдых
туризм
коронавирус в россии
туризм
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие документы нужны отдыхающим, отправляющимся в Абхазию, и придется ли подтверждать антиковидный статус, сообщает АТОР.С 1 июля на Кубани для заселения в зарегистрированные средства размещения (отели, мини-гостиницы, санатории, пансионаты, хостелы) туристы должны предъявить документ о вакцинации или об отрицательном ПЦР-анализе на коронавирус. Такое требование закреплено в постановлении губернатора №369 от 24 июня 2021 года.Многие путешественники приезжают в Абхазию через Краснодарский край. В Минкурортов региона пояснили, что от них справок требовать не будут, если они не останутся тут на ночевку. Проверок в аэропорту или на въездах в край не предусмотрено. Власти соседней республики не планируют ужесточать условия въезда россиян. "На данный момент у нас нет никаких ограничений, по нашим данным на территории Абхазии ПЦР-тесты либо иные справки не планируется вводить", — сообщили экспертам ассоциации в министерстве туризма Абхазии.
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коронавирус covid-19, отдых в россии 2021 летом, отдых на море, куда поехать, вакцинация, отдых, коронавирус в россии, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, абхазия, краснодарский край

Эксперты рассказали о правилах посещения туристами Абхазии

14:18 28.06.2021
 
© Фото : Анна ШамаховаПавлин на Голубом озере
Павлин на Голубом озере - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Фото : Анна Шамахова
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие документы нужны отдыхающим, отправляющимся в Абхазию, и придется ли подтверждать антиковидный статус, сообщает АТОР.
С 1 июля на Кубани для заселения в зарегистрированные средства размещения (отели, мини-гостиницы, санатории, пансионаты, хостелы) туристы должны предъявить документ о вакцинации или об отрицательном ПЦР-анализе на коронавирус. Такое требование закреплено в постановлении губернатора №369 от 24 июня 2021 года.
Многие путешественники приезжают в Абхазию через Краснодарский край. В Минкурортов региона пояснили, что от них справок требовать не будут, если они не останутся тут на ночевку. Проверок в аэропорту или на въездах в край не предусмотрено.
Власти соседней республики не планируют ужесточать условия въезда россиян. "На данный момент у нас нет никаких ограничений, по нашим данным на территории Абхазии ПЦР-тесты либо иные справки не планируется вводить", — сообщили экспертам ассоциации в министерстве туризма Абхазии.
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ТуризмКоронавирус COVID-19отдых в России 2021 летомотдых на морекуда поехатьВакцинацияОтдыхКоронавирус в РоссииТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмАбхазияКраснодарский край
 
 
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