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В Москве установлен новый температурный рекорд

В Москве установлен новый температурный рекорд - РИА Новости, 27.06.2021

В Москве установлен новый температурный рекорд

Температура в Москве превысила прежний рекорд на 1,6 градуса и достигла плюс 33,6, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T16:07

2021-06-27T16:07

2021-06-27T16:48

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Температура в Москве превысила прежний рекорд на 1,6 градуса и достигла плюс 33,6, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Зафиксирована температура 33,6 градуса, выше уже не будет", — сказал Вильфанд.Метеоролог напомнил, что предыдущий рекорд температуры был достигнут 27 июня 2013 года и составлял 32 градуса.

москва

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2021

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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество