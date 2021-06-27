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В Москве установлен новый температурный рекорд
В Москве установлен новый температурный рекорд - РИА Новости, 27.06.2021
В Москве установлен новый температурный рекорд
Температура в Москве превысила прежний рекорд на 1,6 градуса и достигла плюс 33,6, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T16:07
2021-06-27T16:07
2021-06-27T16:48
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Температура в Москве превысила прежний рекорд на 1,6 градуса и достигла плюс 33,6, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Зафиксирована температура 33,6 градуса, выше уже не будет", — сказал Вильфанд.Метеоролог напомнил, что предыдущий рекорд температуры был достигнут 27 июня 2013 года и составлял 32 градуса.
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
В Москве установлен новый температурный рекорд
16:07 27.06.2021 (обновлено: 16:48 27.06.2021)
Температура в Москве превысила старый рекорд на 1,6 градуса и достигла плюс 33,6