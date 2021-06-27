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Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве в понедельник
Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве в понедельник - РИА Новости, 27.06.2021
Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве в понедельник
Жара до 32 градусов прогнозируется завтра в Москве, что означает опасно высокие для здоровья человека температуры, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T15:20
2021-06-27T15:20
2021-06-27T15:20
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Жара до 32 градусов прогнозируется завтра в Москве, что означает опасно высокие для здоровья человека температуры, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Полчаса назад выпустили шторм-предупреждение по Москве о том, что температура будет до 30-32 градусов в первой половине дня", - сказал Вильфанд.Он также отметил, что, к вечеру температура немного понизится.
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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве в понедельник
Гидрометцентр предупредил об опасной жаре в Москве в понедельник