https://ria.ru/20210627/zhara-1738806979.html

Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве в понедельник

Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве в понедельник - РИА Новости, 27.06.2021

Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве в понедельник

Жара до 32 градусов прогнозируется завтра в Москве, что означает опасно высокие для здоровья человека температуры, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T15:20

2021-06-27T15:20

2021-06-27T15:20

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Жара до 32 градусов прогнозируется завтра в Москве, что означает опасно высокие для здоровья человека температуры, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Полчаса назад выпустили шторм-предупреждение по Москве о том, что температура будет до 30-32 градусов в первой половине дня", - сказал Вильфанд.Он также отметил, что, к вечеру температура немного понизится.

https://ria.ru/20210627/iyul-1738784952.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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