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Синоптик рассказал, когда в Москве спадет жара
Синоптик рассказал, когда в Москве спадет жара - РИА Новости, 27.06.2021
Синоптик рассказал, когда в Москве спадет жара
Жара в Москве спадет ко вторнику, температура на следующей неделе установится в пределах плюс 23-25 градусов, в некоторые дни ожидаются кратковременные дожди с... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T09:30
2021-06-27T09:30
2021-06-27T12:42
александр синенков
москва
общество
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Жара в Москве спадет ко вторнику, температура на следующей неделе установится в пределах плюс 23-25 градусов, в некоторые дни ожидаются кратковременные дожди с грозами, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков."В Москве постепенно начнет становиться все прохладнее и прохладнее, это понижение температуры будет сопровождаться грозами", — сказал Синенков.По его словам, в понедельник ожидаются еще высокие температуры — до плюс 33 градусов."Во вторник уже максимальная температура плюс 25, а в четверг, пятницу и субботу в пределах плюс 23-25 градусов ", — сказал Синенков.Он отметил, что в понедельник и вторник ожидаются кратковременные дожди с грозами, в среду, четверг и пятницу будет без существенных осадков, и в субботу снова ожидаются кратковременные дожди и грозы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210625/groza-1738638210.html
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александр синенков, москва, общество
Синоптик рассказал, когда в Москве спадет жара
09:30 27.06.2021 (обновлено: 12:42 27.06.2021)
Жара в Москве спадет ко вторнику, температура всю неделю будет до плюс 25