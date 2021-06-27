https://ria.ru/20210627/zhara-1738782331.html

Синоптик рассказал, когда в Москве спадет жара

Синоптик рассказал, когда в Москве спадет жара - РИА Новости, 27.06.2021

Синоптик рассказал, когда в Москве спадет жара

Жара в Москве спадет ко вторнику, температура на следующей неделе установится в пределах плюс 23-25 градусов, в некоторые дни ожидаются кратковременные дожди с... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T09:30

2021-06-27T09:30

2021-06-27T12:42

александр синенков

москва

общество

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Жара в Москве спадет ко вторнику, температура на следующей неделе установится в пределах плюс 23-25 градусов, в некоторые дни ожидаются кратковременные дожди с грозами, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков."В Москве постепенно начнет становиться все прохладнее и прохладнее, это понижение температуры будет сопровождаться грозами", — сказал Синенков.По его словам, в понедельник ожидаются еще высокие температуры — до плюс 33 градусов."Во вторник уже максимальная температура плюс 25, а в четверг, пятницу и субботу в пределах плюс 23-25 градусов ", — сказал Синенков.Он отметил, что в понедельник и вторник ожидаются кратковременные дожди с грозами, в среду, четверг и пятницу будет без существенных осадков, и в субботу снова ожидаются кратковременные дожди и грозы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/groza-1738638210.html

https://ria.ru/20210625/sneg-1738637872.html

москва

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александр синенков, москва, общество