Украинские власти пригрозили отбирать землю у россиян
21:16 27.06.2021 (обновлено: 06:23 28.06.2021)
Замглавы Минэкономики Украины Высоцкий: Киев будет отбирать земельные участки у россиян
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сделки по приобретению украинской земли россиянами будут отслеживаться, а участки конфисковаться, заявил в эфире телеканала "Дом" заместитель главы Минэкономики Украины Тарас Высоцкий.
В апреле Верховная рада приняла закон, отменяющий с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Иностранцы купить землю на Украине не смогут.
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Чиновник акцентировал внимание, что граждане России — "страны-агрессора" — приобрести украинскую землю не смогут, так как это запрещено.
"Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев — мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Держгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю", — объяснил Высоцкий.
Например, в качестве дополнительной проверки перед оформлением сделки будут тщательно анализироваться источники средств, которыми расплачивается покупатель, добавил он.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". При этом власти страны неоднократно вводили ограничения против российских граждан и компаний из разных отраслей. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.