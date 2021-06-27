Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210627/zemlya-1738828824.html
Украинские власти пригрозили отбирать землю у россиян
Украинские власти пригрозили отбирать землю у россиян - РИА Новости, 28.06.2021
Украинские власти пригрозили отбирать землю у россиян
Сделки по приобретению украинской земли россиянами будут отслеживаться, а участки конфисковаться, заявил в эфире телеканала "Дом" заместитель главы Минэкономики РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-27T21:16
2021-06-28T06:23
россия
служба безопасности украины
верховная рада украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сделки по приобретению украинской земли россиянами будут отслеживаться, а участки конфисковаться, заявил в эфире телеканала "Дом" заместитель главы Минэкономики Украины Тарас Высоцкий.В апреле Верховная рада приняла закон, отменяющий с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Иностранцы купить землю на Украине не смогут.Чиновник акцентировал внимание, что граждане России — "страны-агрессора" — приобрести украинскую землю не смогут, так как это запрещено."Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев — мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Держгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю", — объяснил Высоцкий.Например, в качестве дополнительной проверки перед оформлением сделки будут тщательно анализироваться источники средств, которыми расплачивается покупатель, добавил он.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". При этом власти страны неоднократно вводили ограничения против российских граждан и компаний из разных отраслей. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210524/krym-1733708080.html
https://ria.ru/20210522/ukraina-1733447604.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, служба безопасности украины, верховная рада украины, украина, в мире
Украинские власти пригрозили отбирать землю у россиян
21:16 27.06.2021 (обновлено: 06:23 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Замглавы Минэкономики Украины Высоцкий: Киев будет отбирать земельные участки у россиян

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн РИА Новости. Сделки по приобретению украинской земли россиянами будут отслеживаться, а участки конфисковаться, заявил в эфире телеканала "Дом" заместитель главы Минэкономики Украины Тарас Высоцкий.
В апреле Верховная рада приняла закон, отменяющий с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Иностранцы купить землю на Украине не смогут.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 18:22
Зеленский заявил о краже "двух Крымов"
Чиновник акцентировал внимание, что граждане России — "страны-агрессора" — приобрести украинскую землю не смогут, так как это запрещено.
"Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев — мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Держгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю", — объяснил Высоцкий.
Например, в качестве дополнительной проверки перед оформлением сделки будут тщательно анализироваться источники средств, которыми расплачивается покупатель, добавил он.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". При этом власти страны неоднократно вводили ограничения против российских граждан и компаний из разных отраслей. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 13:33
Украинцев обвинили в "поисках блох" в вышиванке Зеленского
 
РоссияСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24Вероятный виновник ДТП под Астраханью, где пострадали люди, не имел прав
08:22В Румынии выступили за расширение военного присутствия США в Черном море
08:16В Москве проверить QR-коды можно в приложениях дептранса
08:04Под Волгоградом при ДТП с участием автобуса пострадали три человека
07:55Метеоролог рассказал о погоде в Москве в понедельник
07:51Во Владивостоке произошло ДТП с восемью машинами
07:42Forbes: состояние Илона Маска выросло почти на десять миллиардов долларов
07:33Российские работодатели оценили готовность повысить зарплаты сотрудникам
07:21В ДТП в Астраханской области пострадали восемь человек
07:18В Совбезе рассказали о новых мерах в сфере кибербезопасности
07:03NYT: США атаковали базу для запуска дронов проиранских ополченцев в Ираке
06:42Работавшая в Ухане ученый назвала возможную причину появления COVID-19
06:33Компартия Китая назвала образцовым межпартийное сотрудничество с Россией
06:27При нападении в Мали погибли шесть человек, сообщает СМИ
06:24В Китае выразили уверенность в процветании России при Путине
06:21Эксперты дали советы по уходу за кожей и волосами летом
06:08Главком ВС Мьянмы заявил, что обсудил с Шойгу вопросы ПВО
05:52Российские пекари предупредили о риске роста цен на хлеб
05:16Генерал СБУ развеял заблуждение украинцев о войне с Россией
05:16Российская военная авиация совершила учебные полеты над Средиземным морем
Лента новостейМолния