https://ria.ru/20210627/zeman-1738809150.html

Земан объяснил, почему не верит лишь в одну версию взрывов во Врбетице

Земан объяснил, почему не верит лишь в одну версию взрывов во Врбетице - РИА Новости, 27.06.2021

Земан объяснил, почему не верит лишь в одну версию взрывов во Врбетице

Чешский президент Милош Земан заявил, что, как и ранее, придерживается нескольких версий взрывов на складах с оружием во Врбетице. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T15:56

2021-06-27T15:56

2021-06-27T15:56

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ПРАГА, 27 июн – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан заявил, что, как и ранее, придерживается нескольких версий взрывов на складах с оружием во Врбетице.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.По словам Земана, он не исключает, что версия с якобы причастностью РФ к взрывам "может быть правдива". "Я лишь ставлю под сомнение, что она – единственная", - сказал Земан в интервью пражскому телеканалу CNN Prima NEWS, отвечая на вопрос о том, как он сейчас, спустя два месяца после появления информации о взрывах во Врбетице, расценивает ситуацию."Доводов (для моей позиции) есть несколько, приведу лишь три. Первый довод, что расследование тех двух взрывов привело к заключению – а это первая версия расследования – что это произошло в результате непрофессиональной манипуляции при разгрузке того вооружения или того, что там взорвалось. Вторая версия, версия главы минюста Марии Бенешовой, что те взрывы должны были прикрыть недостачу (хранившегося оружия). И, наконец, третья версия, версия юриста фирмы Imex (арендатора взорванных складов), который говорил о том, что второй взрыв должен был прикрыть воровство оружия", - сказал Земан.По словам президента, необходимо расследовать все три версии, чтобы выяснить правду.В ответ на замечание ведущей интервью о том, что глава минюста изменила свое мнение и теперь утверждает, что существует лишь одна версия взрывов, которая связывает с этим РФ, Земан заявил, что он свое мнение не изменил."Я, в отличие от Марии Бенешовой, свое мнение не изменил, и уже сказал, почему. Добавлю последнее замечание. Здесь (во Врбетице) были два взрыва, которые были отделены временным интервалом в один месяц. И эти два взрыва предполагают общего виновника. Если нет общего виновника, то уже этим мы получаем две версии – виновник взрыва номер один и виновник взрыва номер два. В моем (апрельском) телевыступлении была и цитата из сообщения Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка), что нет доказательств и свидетельств о том, что те два российских агента проникли на территорию складов во Врбетице", - сказал Земан.По словам Земана, он любит вспоминать латинское выражение, что во всем надо сомневаться."И когда кто-то мне говорит, что существует лишь единственная правда, я вспоминаю это выражение", - подчеркнул чешский президент.Отвечая на замечание телеведущей о том, что некоторые политики в Чехии полагают, что данная позиция Земана по взрывам не помогает Чехии, а отвечает скорее интересам России Земан ответил, что главное – искать правду."Я стремлюсь искать правду. Когда-то в жизни (при социализме) мне это стоило трех увольнений с работы. Но я никогда об этом не жалел", - заключил Земан.

https://ria.ru/20210609/dannost-1736243636.html

https://ria.ru/20210625/chekhiya-1738565262.html

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