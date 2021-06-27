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Мэр Ялты назвала сообщения об эвакуации города из-за ливней фейком
Мэр Ялты назвала сообщения об эвакуации города из-за ливней фейком - РИА Новости, 27.06.2021
Мэр Ялты назвала сообщения об эвакуации города из-за ливней фейком
Глава городской администрации Ялты Янина Павленко назвала фейком появившуюся в СМИ информацию о якобы эвакуации города из-за возможных новых ливней. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T18:33
2021-06-27T18:33
подтопления в крыму
янина павленко
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Глава городской администрации Ялты Янина Павленко назвала фейком появившуюся в СМИ информацию о якобы эвакуации города из-за возможных новых ливней.Ранее Павленко сообщила, что согласно полученному штормовому предупреждению, 27 и 28 июня в регионе прогнозируются ливни, есть угроза подтоплений и схода селей. Павленко также рекомендовала людям, которые проживают в зоне подтоплений русел рек, переселиться в пункты временного размещения.По ее словам, семьи, которые проживают вдоль русел рек и возможно, будут подлежать эвакуации, - это "единичные случаи"."В основном все были эвакуированы еще 18 июня", - подчеркнула Павленко.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
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Ялта во время дождя: улицы снова подтопило
В Ялте подтопило улицы и дороги из-за дождя
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подтопления в крыму, янина павленко, ялта, происшествия
Мэр Ялты назвала сообщения об эвакуации города из-за ливней фейком
18:33 27.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди на одной из улиц Ялты
Люди на одной из улиц Ялты - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мэр Ялты Павленко назвала сообщения об эвакуации города из-за ливней фейком

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Глава городской администрации Ялты Янина Павленко назвала фейком появившуюся в СМИ информацию о якобы эвакуации города из-за возможных новых ливней.
Ранее Павленко сообщила, что согласно полученному штормовому предупреждению, 27 и 28 июня в регионе прогнозируются ливни, есть угроза подтоплений и схода селей. Павленко также рекомендовала людям, которые проживают в зоне подтоплений русел рек, переселиться в пункты временного размещения.

"Речи об эвакуации Ялты нет и быть не может. Сообщение об эвакуации Ялты - фейк", - сказала журналистам Павленко.

По ее словам, семьи, которые проживают вдоль русел рек и возможно, будут подлежать эвакуации, - это "единичные случаи".
"В основном все были эвакуированы еще 18 июня", - подчеркнула Павленко.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
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Ялта готовится к новым подтоплениям и сходам селей
 
Подтопления в КрымуЯнина ПавленкоЯлтаПроисшествия
 
 
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