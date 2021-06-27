https://ria.ru/20210627/yalta-1738820258.html

Мэр Ялты назвала сообщения об эвакуации города из-за ливней фейком

Мэр Ялты назвала сообщения об эвакуации города из-за ливней фейком - РИА Новости, 27.06.2021

Мэр Ялты назвала сообщения об эвакуации города из-за ливней фейком

Глава городской администрации Ялты Янина Павленко назвала фейком появившуюся в СМИ информацию о якобы эвакуации города из-за возможных новых ливней. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T18:33

2021-06-27T18:33

2021-06-27T18:33

подтопления в крыму

янина павленко

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Глава городской администрации Ялты Янина Павленко назвала фейком появившуюся в СМИ информацию о якобы эвакуации города из-за возможных новых ливней.Ранее Павленко сообщила, что согласно полученному штормовому предупреждению, 27 и 28 июня в регионе прогнозируются ливни, есть угроза подтоплений и схода селей. Павленко также рекомендовала людям, которые проживают в зоне подтоплений русел рек, переселиться в пункты временного размещения.По ее словам, семьи, которые проживают вдоль русел рек и возможно, будут подлежать эвакуации, - это "единичные случаи"."В основном все были эвакуированы еще 18 июня", - подчеркнула Павленко.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

https://ria.ru/20210627/yalta-1738814498.html

ялта

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Ялта во время дождя: улицы снова подтопило В Ялте подтопило улицы и дороги из-за дождя 2021-06-27T18:33 true PT0M38S

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подтопления в крыму, янина павленко, ялта, происшествия