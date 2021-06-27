На базе ВВС Индии прогремели два взрыва
07:12 27.06.2021 (обновлено: 08:15 27.06.2021)
© AP Photo / Mukhtar KhanИндийский военнослужащий в Ладакхе
© AP Photo / Mukhtar Khan
На базе ВВС Индии в союзной территории Джамму прогремели два взрыва
"Рано утром в воскресенье в технической зоне базы ВВС Джамму было сообщено о двух взрывах малой силы. Один причинил незначительное повреждение крыше здания, а другой взорвался на открытой местности. Повреждений оборудования не было. Расследование ведется вместе с гражданскими органами", - сообщила пресс-служба ВВС Индии.
Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир оказался единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.