https://ria.ru/20210627/vzryvy-1738776245.html

На базе ВВС Индии прогремели два взрыва

На базе ВВС Индии прогремели два взрыва - РИА Новости, 27.06.2021

На базе ВВС Индии прогремели два взрыва

Два слабых взрыва произошли в воскресенье утром на базе ВВС Индии в союзной территории Джамму, никто не пострадал, сообщила пресс-служба ВВС страны. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T07:12

2021-06-27T07:12

2021-06-27T08:15

ввс индии

джамму и кашмир

нью-дели

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июн – РИА Новости. Два слабых взрыва произошли в воскресенье утром на базе ВВС Индии в союзной территории Джамму, никто не пострадал, сообщила пресс-служба ВВС страны.Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир оказался единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.

https://ria.ru/20210616/vzryv-1737152020.html

джамму и кашмир

нью-дели

индия

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ввс индии, джамму и кашмир, нью-дели, индия, в мире