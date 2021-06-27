Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210627/vzryvy-1738776245.html
На базе ВВС Индии прогремели два взрыва
На базе ВВС Индии прогремели два взрыва - РИА Новости, 27.06.2021
На базе ВВС Индии прогремели два взрыва
Два слабых взрыва произошли в воскресенье утром на базе ВВС Индии в союзной территории Джамму, никто не пострадал, сообщила пресс-служба ВВС страны. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T07:12
2021-06-27T08:15
ввс индии
джамму и кашмир
нью-дели
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573085992_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_119c48fe567ea24b29831fd27893f32a.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июн – РИА Новости. Два слабых взрыва произошли в воскресенье утром на базе ВВС Индии в союзной территории Джамму, никто не пострадал, сообщила пресс-служба ВВС страны.Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир оказался единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
https://ria.ru/20210616/vzryv-1737152020.html
джамму и кашмир
нью-дели
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573085992_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_25ff119696df6099226bf74d44ab3a47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ввс индии, джамму и кашмир, нью-дели, индия, в мире
На базе ВВС Индии прогремели два взрыва
07:12 27.06.2021 (обновлено: 08:15 27.06.2021)
 
© AP Photo / Mukhtar KhanИндийский военнослужащий в Ладакхе
Индийский военнослужащий в Ладакхе - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© AP Photo / Mukhtar Khan

На базе ВВС Индии в союзной территории Джамму прогремели два взрыва

Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июн – РИА Новости. Два слабых взрыва произошли в воскресенье утром на базе ВВС Индии в союзной территории Джамму, никто не пострадал, сообщила пресс-служба ВВС страны.
"Рано утром в воскресенье в технической зоне базы ВВС Джамму было сообщено о двух взрывах малой силы. Один причинил незначительное повреждение крыше здания, а другой взорвался на открытой местности. Повреждений оборудования не было. Расследование ведется вместе с гражданскими органами", - сообщила пресс-служба ВВС Индии.
Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир оказался единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
Разрушенные объекты на военной базы в Кукуте, Колумбия, где взорвалась заминированная машина - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 00:24
В Колумбии прогремел сильный взрыв на территории армейской части
 
ВВС ИндииДжамму и КашмирНью-ДелиИндияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:38В Киеве ограбили сотрудницу посольства США
16:30В Чехии назвали заявления Земана о взрывах во Врбетице безответственными
16:21В Казани произошла массовая драка
16:14МИД Чехии призвал к прагматичным отношениям с Россией
16:12Китай опубликовал видео посадки экспедиции на Марс
16:07В Москве установлен новый температурный рекорд
16:03В Госдуме прокомментировали заявление РПЦ об абортах
16:00Захарова оценила публикации британских СМИ об инциденте с эсминцем
15:56Земан объяснил, почему не верит лишь в одну версию взрывов во Врбетице
15:44Глава ДНР заявил, что ВСУ не сойдут с рук вооруженные провокации
15:32Раскрыт провальный план Польши по созданию оружия-невидимки против России
15:31Сербия провела крупнейшие учения с военной техникой из России
15:29Минкульт Украины убрал Киркорова из черного списка
15:28В Москве рекомендовали закрыть летние веранды
15:20Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве в понедельник
14:55В Турции при тушении крупного лесного пожар погиб человек
14:51Автомобиль насмерть сбил ребенка на севере Москвы
14:51Американский эсминец прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze
14:45Гинцбург заявил, что изменение вакцины при мутации COVID-19 займет неделю
14:34В Иордании мужчина умер через десять минут после прививки AstraZeneca
Лента новостейМолния