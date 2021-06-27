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В Бангладеш семь человек погибли при взрыве в доме
В Бангладеш семь человек погибли при взрыве в доме - РИА Новости, 27.06.2021
В Бангладеш семь человек погибли при взрыве в доме
По меньшей мере семь человек погибли и 52 пострадали в результате взрыва в здании в столице Бангладеш Дакке, сообщила местная газета Daily Star со ссылкой на... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T22:06
2021-06-27T22:31
дакка (город)
бангладеш
в мире
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли и 52 пострадали в результате взрыва в здании в столице Бангладеш Дакке, сообщила местная газета Daily Star со ссылкой на власти.Очевидцы и представители пожарной службы рассказали, что ЧП произошло вечером в воскресенье на первом этаже здания в районе Могбазар. В пострадавшем от взрыва доме находятся торговый зал электроники, точка продажи мяса, ресторан и кондитерская. Магазины полностью разрушены, от них остались лишь обломки. Взрыв мог произойти из-за большой концентрации газа в салоне электроники или в торговой точке, говорится в публикации.Глава службы пожарной охраны Бангладеш Саззад Хуссейн заявил, что взрыв прогремел из-за скопления газа, специалисты делают замеры. Он отметил, что точно о причинах происшествия станет известно "после проведения расследования".На месте работают 14 бригад пожарных. Пострадавших госпитализировали.
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дакка (город), бангладеш, в мире
В Бангладеш семь человек погибли при взрыве в доме
22:06 27.06.2021 (обновлено: 22:31 27.06.2021)
 
© Flickr / Marufish Скорая помощь в Бангладеш. Архивное фото
Скорая помощь в Бангладеш. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© Flickr / Marufish

В Бангладеш семь человек погибли при взрыве в доме

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли и 52 пострадали в результате взрыва в здании в столице Бангладеш Дакке, сообщила местная газета Daily Star со ссылкой на власти.
Очевидцы и представители пожарной службы рассказали, что ЧП произошло вечером в воскресенье на первом этаже здания в районе Могбазар.
В пострадавшем от взрыва доме находятся торговый зал электроники, точка продажи мяса, ресторан и кондитерская. Магазины полностью разрушены, от них остались лишь обломки.
Взрыв мог произойти из-за большой концентрации газа в салоне электроники или в торговой точке, говорится в публикации.
"В первую очередь мы подозреваем, что взорвался кондиционер", — приводит газета слова представителя пожарной службы Файсалура Рахмана.
Глава службы пожарной охраны Бангладеш Саззад Хуссейн заявил, что взрыв прогремел из-за скопления газа, специалисты делают замеры. Он отметил, что точно о причинах происшествия станет известно "после проведения расследования".
На месте работают 14 бригад пожарных. Пострадавших госпитализировали.
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