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В России с 1 июля изменится порядок получения пенсий и соцвыплат

В России с 1 июля изменится порядок получения пенсий и соцвыплат - РИА Новости, 27.06.2021

В России с 1 июля изменится порядок получения пенсий и соцвыплат

С 1 июля пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и иные социальные выплаты становятся возможными только на карту платежной системы "Мир", а РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T09:40

2021-06-27T09:40

2021-06-27T11:17

детские пособия

россия

карта "мир"

общество

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. С 1 июля пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и иные социальные выплаты становятся возможными только на карту платежной системы "Мир", а для тех, кто не хочет или не может пользоваться банковской картой, сохранится возможность получения выплат наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана банковская карта.Такое требование касается только тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем и не распространяется на тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой, а также на получателей российской пенсии, постоянно проживающих за пределами России. Для них с 1 июля ничего не изменится, пенсии и социальные выплаты будут доставляться по той же схеме, что и раньше.Изначально планировалось, что процесс перевода пенсий в национальную платежную систему должен был завершиться до 1 июля прошлого года, потом этот срок был продлен еще несколько раз, в том числе в декабре — до 1 июля 2021 года.По мнению руководителя направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егора Кривошеи, с точки зрения перевода пенсий и пособий на карты "Мир" многое зависело от рисков дальнейшего распространения нового коронавируса, но каких-то серьезных оснований для дальнейших переносов больше не оставалось.

https://ria.ru/20210626/izmeneniya-1738711523.html

россия

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детские пособия, россия, карта "мир", общество