https://ria.ru/20210627/vybory-1738790775.html

Три политические силы в Армении потребовали не признавать итоги выборов

Три политические силы в Армении потребовали не признавать итоги выборов - РИА Новости, 27.06.2021

Три политические силы в Армении потребовали не признавать итоги выборов

Три политические силы потребовали признать недействительными итоги внеочередных парламентских выборов в Армении, заявил в воскресенье глава ЦИК Тигран Мукучян. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T11:23

2021-06-27T11:23

2021-06-27T15:48

внеочередные парламентские выборы в армении

никол пашинян

цик армении

тигран мукучян

роберт кочарян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 27 июн – РИА Новости. Три политические силы потребовали признать недействительными итоги внеочередных парламентских выборов в Армении, заявил в воскресенье глава ЦИК Тигран Мукучян.По его словам, в качестве обоснования политические силы привели многочисленные нарушения в предвыборный период и во время выборов, как давление на избирателей, призывы к насилию, злоупотребление административным ресурсом и прочее."В ходе подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов 20 июня не были допущены такие нарушения, которые могли бы повлиять на их результаты. Ставлю на голосование проект решения об итогах выборов", - сказал Мукучян на заседании Центризбиркома. Результаты выборов в ходе голосования были утверждены единогласно.Мукучян пояснил, что выборы могут быть признаны недействительными, только если нарушения исключают возможность установления реальных итогов.В минувшее воскресенье в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.

https://ria.ru/20210627/pashinyan-1738800769.html

https://ria.ru/20210622/armeniya-1737964804.html

армения

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внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, цик армении, тигран мукучян, роберт кочарян, армения, в мире