Три политические силы в Армении потребовали не признавать итоги выборов
11:23 27.06.2021 (обновлено: 15:48 27.06.2021)
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Партия "Зартонк", блоки "Честь имею" и "Армения" потребовали не признавать итоги выборов
ЕРЕВАН, 27 июн – РИА Новости. Три политические силы потребовали признать недействительными итоги внеочередных парламентских выборов в Армении, заявил в воскресенье глава ЦИК Тигран Мукучян.
"Партия "Зартонк", блоки "Честь имею" и "Армения" (экс-президентов Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна – ред.) обратились с требованием признать недействительными итоги выборов", - сказал Мукучян на заседании ЦИК.
По его словам, в качестве обоснования политические силы привели многочисленные нарушения в предвыборный период и во время выборов, как давление на избирателей, призывы к насилию, злоупотребление административным ресурсом и прочее.
"В ходе подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов 20 июня не были допущены такие нарушения, которые могли бы повлиять на их результаты. Ставлю на голосование проект решения об итогах выборов", - сказал Мукучян на заседании Центризбиркома. Результаты выборов в ходе голосования были утверждены единогласно.
Мукучян пояснил, что выборы могут быть признаны недействительными, только если нарушения исключают возможность установления реальных итогов.
"Результаты аннулируются лишь при нарушениях, влияющих на результаты выборов, ЦИК считает, не существует списка нарушений, служащего основанием для признания результатов выборов недействительными. Любое нарушение в ходе выборного процесса само по себе не является основанием для признания итогов выборов недействительными", - -сказал Мукучян.
В минувшее воскресенье в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.