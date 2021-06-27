https://ria.ru/20210627/vybory-1738785957.html

В Армении подвели окончательные итоги парламентских выборов

В Армении подвели окончательные итоги парламентских выборов - РИА Новости, 27.06.2021

В Армении подвели окончательные итоги парламентских выборов

Партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна набрала 53,91% голосов, передает слова главы ЦИК Тиграна Мукучяна корреспондент... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T10:24

2021-06-27T10:24

2021-06-27T13:54

внеочередные парламентские выборы в армении

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ЕРЕВАН, 27 июн — РИА Новости. Партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна набрала 53,91% голосов, передает слова главы ЦИК Тиграна Мукучяна корреспондент РИА Новости. За нее проголосовали 688 761 человек.За блок "Армения" (экс-президента Роберта Кочаряна) — 269 481, или 21,9%, блок "Честь имею" (экс-президента Сержа Саргсяна) набрал 66 650 голосов, или 5,22%.Всего в избирательные списки были включены 2 595 512 человек, в голосовании участвовали 1 281 997, или 49,39% избирателей.Согласно армянскому законодательству, хотя блок "Честь имею" не набрал необходимых 7% голосов, однако он пройдет в парламент, так как в законодательном органе должны быть минимум три политические силы.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока.

https://ria.ru/20210627/vybory-1738790775.html

https://ria.ru/20210622/armeniya-1737964804.html

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