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В Госдуме ответили на заявление Германии о страхе начала войны с Россией
В Госдуме ответили на заявление Германии о страхе начала войны с Россией - РИА Новости, 27.06.2021
В Госдуме ответили на заявление Германии о страхе начала войны с Россией
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление Германии о страхе начала войны с РФ, заявил, что ФРГ стоит бояться не Россию, а Украину, которая выступает РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T11:52
2021-06-27T11:52
россия
руслан бальбек
госдума рф
нато
москва
киев
в мире
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление Германии о страхе начала войны с РФ, заявил, что ФРГ стоит бояться не Россию, а Украину, которая выступает в роли катализатора возможного военного конфликта.Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила в интервью изданию "Зеркало недели" о страхе вооруженного столкновения с Москвой. По ее словам, вступление Украины в НАТО не произойдет в ближайшее время. Она отметила, что у альянса всегда были проблемы со странами, где идет война, добавив, что "потому что одно из преимуществ НАТО - пятая статья Вашингтонского договора". Фельдгузен заявила, что "и все боятся быть с Россией в прямой войне". При этом она назвала спекуляцией разговоры о возможности нападения России на Украину при отсутствии газового транзита через украинскую территорию."Германии стоит бояться не Россию, а Украину, которая выступает в роли катализатора возможного военного конфликта. Именно Киев с одной стороны ведёт мощную пропагандистскую кампанию о якобы своей войне с Россией, а с другой стороны - трясёт за грудки европейских политиков с требованием оказания мощной финансовой и военной поддержки", - сказал РИА Новости Бальбек.Он подчеркнул, что сегодня Украина "как буйно помешанный, на которого запрещают одевать смирительную рубашку, но успокоить его по-другому не получается"."Уже разбито все, что можно, уже все жалеют, что не приняли меры заранее, а теперь сумасшедший объявил себя Наполеоном, требует себе армию и казну", - добавил депутат. Бальбек подчеркнул, что, видя все это, Европа, где привыкли к миру и стабильности, обеспокоена. По его словам, в ЕС сейчас бессильно наблюдают, как Украина все это разрушает.Европа, отметил он, боится войны, и ее не интересует продвижение демократии по всему миру, "им достаточно демократии у себя и желательно без Украины".
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россия, руслан бальбек, госдума рф, нато, москва, киев, в мире
В Госдуме ответили на заявление Германии о страхе начала войны с Россией
11:52 27.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил на заявление Германии о страхе начала войны с Россией

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление Германии о страхе начала войны с РФ, заявил, что ФРГ стоит бояться не Россию, а Украину, которая выступает в роли катализатора возможного военного конфликта.
Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила в интервью изданию "Зеркало недели" о страхе вооруженного столкновения с Москвой. По ее словам, вступление Украины в НАТО не произойдет в ближайшее время. Она отметила, что у альянса всегда были проблемы со странами, где идет война, добавив, что "потому что одно из преимуществ НАТО - пятая статья Вашингтонского договора". Фельдгузен заявила, что "и все боятся быть с Россией в прямой войне". При этом она назвала спекуляцией разговоры о возможности нападения России на Украину при отсутствии газового транзита через украинскую территорию.
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"Германии стоит бояться не Россию, а Украину, которая выступает в роли катализатора возможного военного конфликта. Именно Киев с одной стороны ведёт мощную пропагандистскую кампанию о якобы своей войне с Россией, а с другой стороны - трясёт за грудки европейских политиков с требованием оказания мощной финансовой и военной поддержки", - сказал РИА Новости Бальбек.
Он подчеркнул, что сегодня Украина "как буйно помешанный, на которого запрещают одевать смирительную рубашку, но успокоить его по-другому не получается".
"Уже разбито все, что можно, уже все жалеют, что не приняли меры заранее, а теперь сумасшедший объявил себя Наполеоном, требует себе армию и казну", - добавил депутат. Бальбек подчеркнул, что, видя все это, Европа, где привыкли к миру и стабильности, обеспокоена. По его словам, в ЕС сейчас бессильно наблюдают, как Украина все это разрушает.
Европа, отметил он, боится войны, и ее не интересует продвижение демократии по всему миру, "им достаточно демократии у себя и желательно без Украины".
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