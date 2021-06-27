https://ria.ru/20210627/voyna-1738770845.html
В Германии заявили о всеобщем страхе начала войны с Россией
В Германии заявили о всеобщем страхе начала войны с Россией - РИА Новости, 27.06.2021
В Германии заявили о всеобщем страхе начала войны с Россией
Украина в ближайшее время не вступит в НАТО из-за страха европейцев перед войной с Россией. Об этом в интервью изданию "Зеркало недели" рассказала посол... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T01:47
2021-06-27T01:47
2021-06-27T10:11
анка фельдгузен
россия
балтия
северный поток — 2
балтийское море
нато
польша
москва
сша
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Украина в ближайшее время не вступит в НАТО из-за страха европейцев перед войной с Россией. Об этом в интервью изданию "Зеркало недели" рассказала посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен.По ее словам, у альянса всегда были проблемы со странами, где идет война.При этом она назвала разговоры о возможности нападения России на Украину при отсутствии газового транзита через украинскую территорию спекуляцией."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ.
https://ria.ru/20210623/kiev-1738240702.html
https://ria.ru/20210623/voyna-1738168943.html
россия
балтия
балтийское море
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анка фельдгузен, россия, балтия, северный поток — 2, балтийское море, нато, польша, москва, сша, киев, украина, в мире
В Германии заявили о всеобщем страхе начала войны с Россией
01:47 27.06.2021 (обновлено: 10:11 27.06.2021)
Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен заявила о всеобщем страхе войны с Россией