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В Германии заявили о всеобщем страхе начала войны с Россией
В Германии заявили о всеобщем страхе начала войны с Россией - РИА Новости, 27.06.2021
В Германии заявили о всеобщем страхе начала войны с Россией
Украина в ближайшее время не вступит в НАТО из-за страха европейцев перед войной с Россией. Об этом в интервью изданию "Зеркало недели" рассказала посол... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T01:47
2021-06-27T10:11
анка фельдгузен
россия
балтия
северный поток — 2
балтийское море
нато
польша
москва
сша
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Украина в ближайшее время не вступит в НАТО из-за страха европейцев перед войной с Россией. Об этом в интервью изданию "Зеркало недели" рассказала посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен.По ее словам, у альянса всегда были проблемы со странами, где идет война.При этом она назвала разговоры о возможности нападения России на Украину при отсутствии газового транзита через украинскую территорию спекуляцией."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ.
https://ria.ru/20210623/kiev-1738240702.html
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анка фельдгузен, россия, балтия, северный поток — 2, балтийское море, нато, польша, москва, сша, киев, украина, в мире
В Германии заявили о всеобщем страхе начала войны с Россией
01:47 27.06.2021 (обновлено: 10:11 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг России и Германии
Флаг России и Германии - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен заявила о всеобщем страхе войны с Россией

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Украина в ближайшее время не вступит в НАТО из-за страха европейцев перед войной с Россией. Об этом в интервью изданию "Зеркало недели" рассказала посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен.
По ее словам, у альянса всегда были проблемы со странами, где идет война.
"Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне", — заявила Фельдгузен.
При этом она назвала разговоры о возможности нападения России на Украину при отсутствии газового транзита через украинскую территорию спекуляцией.
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Анка ФельдгузенРоссияБалтияСеверный поток — 2Балтийское мореНАТОПольшаМоскваСШАКиевУкраинаВ мире
 
 
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