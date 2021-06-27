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Юрист перечислил случаи, когда можно получить штраф за видеорегистратор
Юрист перечислил случаи, когда можно получить штраф за видеорегистратор - РИА Новости, 27.06.2021
Юрист перечислил случаи, когда можно получить штраф за видеорегистратор
С одной стороны, можно часто слышать, что без "регистраторов" скоро запретят эксплуатировать транспортное средство. С другой стороны, есть утверждения, что за... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T01:15
2021-06-27T01:15
2021-06-27T09:20
анатолий миронов (адвокат)
россия
штрафы
авто
общество
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. С одной стороны, можно часто слышать, что без "регистраторов" скоро запретят эксплуатировать транспортное средство. С другой стороны, есть утверждения, что за размещение видеорегистратора можно получить штраф. Но на практике такие меры отсутствуют, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов."Существует мнение, что размещение слишком большого видеорегистратора, по центру лобового стекла может повлечь за собой штраф по ст.12.5 КоАП, так как он ограничивает водителю обзорность. Штраф за эксплуатацию транспортного средства в условиях созданных ограничений обзора действительно существует, и на практике это чаще всего связано с наклейками на ветровое или боковые стекла", — подчеркнул юрист.Миронов посоветовал принимать решение об установке или не установке видеорегистратора, исходя из собственных потребностей, согласно существующим регламентам.
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анатолий миронов (адвокат), россия, штрафы, авто, общество
Юрист перечислил случаи, когда можно получить штраф за видеорегистратор
01:15 27.06.2021 (обновлено: 09:20 27.06.2021)
Юрист Миронов перечислил случаи, когда штрафуют за видеорегистратор в машине